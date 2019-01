"Fakt" ujawnia pierwszych uczestników 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Antek Smykiewicz wystąpi w kolejnej odsłonie "Twoja twarz brzmi znajomo" AKPA

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Pod koniec listopada zakończyła się dziesiąta edycja "Twoja twarz brzmi znajomo", w której występowali Mateusz Ziółko (to on został zwycięzcą), Rafał Szatan, Honorata Skarbek, Marek Molak, Katarzyna Maciąg, Michalina Sosna, Adriana Kalska i Boogie z Łobuzów.

Ich występy oceniali laureat poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Zobacz w całości finałowy odcinek 10. edycji "TTBZ":



W "Fakcie" czytamy, że uczestnikami kolejnej edycji (wiosną w Polsacie) będą m.in. Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk) i aktorka Elżbieta Romanowska.

Kariera Antka Smykiewicza rozkręciła się na dobre dzięki programowi "The Voice of Poland". W pierwszej edycji do swojej drużyny zaprosił go Andrzej Piaseczny, a uczestnik dotarł do finału, przegrywając jedynie z Damianem Ukeje.



Smykiewicz próbował też sił w kolejnym talent show - w 2014 r. dotarł do półfinału "Must Be The Music".



Dwa lata później ukazała się jego debiutancka płyta "Nasz film" z przebojami "Pomimo burz" (ponad 45 mln odsłon) i Limit szans".

Wiosną 2018 r. występował w "Tańcu z gwiazdami". W programie Polsatu tańczył w parze z Agnieszką Kaczorowską - ostatecznie zajęli ostatnie 11. miejsce.

Zapowiedzią drugiej płyty były single "Na nowo" i "Wspólny czas" (w klipie gościnnie wystąpiła Słowianka Donatana - Ola Ciupa).

