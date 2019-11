Anna Wyszkoni nago w teledysku "Do góry nogami": Zmysłowo i erotycznie [WIDEO, TEKST]

1 / 6

Podczas finału 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach Anna Wyszkoni odcisnęła swoją dłoń. "Odciśnięcie dłoni w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Zwłaszcza w tak doborowym towarzystwie. Czy ktoś z Was był i widział tę uroczystość? Mam nadzieję, że będziecie mnie 'odwiedzać' w Międzyzdrojach. Moja dłoń jest odciśnięta w najbliższym sąsiedztwie dłoni Michała Bajora. Myślę, że to przypadek, ale w takim towarzystwie mogę tam tkwić na zawsze" - napisała wokalistka na Facebooku.