Anitta o swoich operacjach plastycznych: Uwielbiam się zmieniać

26-letnia gwiazda z Brazylii w rozmowie z magazynem "Ocean Drive" otwarcie opowiedziała o swoich operacjach plastycznych. "Dlaczego mam to ukrywać?" – pytała w trakcie wywiadu.

Anitta nie widzi nic złego w poprawianiu swojej urody /Mauricio Santana /Getty Images

Pochodząca z Brazylii Larissa de Macedo Machado, czyli Anitta to jedna z największych gwiazd latynoskiego popu. Jej teledyski notują wielomilionową oglądalność, a półki uginają się od kolejnych nagród.

Pięć razy triumfowała w kategorii najlepszy brazylijski artysta MTV EMA. W 2017 r. Billboard umieścił ją na 15. miejscu swojej listy najbardziej wpływowych wykonawców w mediach społecznościowych. Obecnie obserwuje ją ponad 36 mln (Instagram), 13 mln (Facebook) i 8 mln (Twitter) fanów z całego świata.

W kwietniu do sprzedaży trafiła jej czwarta płyta "Kisses". "Fani od dłuższego czasu prosili mnie o nowy album, więc jest to marzenie, o którego spełnieniu śniłam od dawna. Ale żeby zrobić to tak, jak chciałam, potrzebowałam czasu i poświęcenia. Trochę to zajęło, ale już jest! Pracowałam bardzo ciężko, żeby dopracować każdy szczegół. Mam nadzieję, że spodoba się wam tak bardzo jak mi" - opowiada Anitta.

Clip Anitta Veneno

Na swoim nowym wydawnictwie Anitta podkreśla swoją autentyczność, choć zarazem część fanów zwraca uwagę na fakt, że wokalistka ma za sobą osiem operacji plastycznych poprawiających urodę. W przeszłości wokalistka powiększała biust, korygowała nos, przeszła liposukcję oraz operowała policzki.

Ta jednak zupełnie nie wstydzi się swojego nowego wyglądu i nie zamierza żałować podejmowanych przez siebie decyzji.



Zdjęcie Anitta / Raphael Dias / Getty Images

"Wszyscy uwielbiają powtarzać 'zaakceptuj siebie'. Tak, kocham siebie i akceptuję siebie. Ale uwielbiam też zmiany. Dlaczego mam ukrywać te rzeczy? Życie składa się z wyborów - co robisz, jak zarządzasz własnym życiem. Lubię być szczera. Podstawą jest szczerość, bo wtedy ludzie rozumieją, ze jestem taka jak oni" - mówiła magazynowi "Ocean Drive".

"To, czego nie mogę zmienić - przykładowo mój cellulit - po prostu akceptuję. Nie ma na to żadnej operacji. Nie lubię ćwiczyć i po prostu muszę się z tym pogodzić. Ale jeżeli wymyślą operację na cellulit, będą pierwsza w kolejce, aby ją przetestować. Uwierz mi" - stwierdziła.



