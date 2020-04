Anitta o smutnych urodzinach na kwarantannie: Upiłam się ze swoim chłopakiem

Zaplanowana na 500 osób urodzinowa impreza brazylijskiej gwiazdy pop Anitty została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Jak zatem świętowała wokalistka?

Anitta jest imprezową osobą /Wagner Meier /Getty Images

Anitta w poniedziałek (30 marca) skończyła 27 lat.



Z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa planowana na weekend wielka impreza na 500 osób została oczywiście odwołana, a brazylijska gwiazda urodziny spędziła tylko w towarzystwie swojego partnera.

"Była z tego powodu bardzo smutna, bo jestem naprawdę imprezową osobą... A w tym roku musiałam odwołać wszystko" - powiedziała wokalistka podczas programu Bright Minded Instagram Live prowadzonego w mediach społecznościowych przez Miley Cyrus.

"Upiłam się z moim chłopakiem... I zjadłam ogromny tort" - opowiada Anitta, dodając, że podczas kwarantanny stara się dbać o to, co je, ale nie da rady być w 100 procentach weganką.

W środę (1 kwietnia) w programie Miley Cyrus poza Anittą pojawili się też świeżo upieczony tata - popularny producent Diplo i aktorka Zoe Kravitz, córka Lenny'ego Kravitza. Kolejnymi gośćmi będą obecny partner Miley: wokalista Cody Simpson i Lili Reinhart, gwiazda serialu "Riverdale".

Clip Anitta Banana - & Becky G

Pochodząca z Brazylii Larissa de Macedo Machado, czyli Anitta ( sprawdź! ) to jedna z największych gwiazd latynoskiego popu. Jej teledyski notują wielomilionową oglądalność, a półki uginają się od kolejnych nagród.

Pięć razy triumfowała w kategorii najlepszy brazylijski artysta MTV EMA. W 2017 r. Billboard umieścił ją na 15. miejscu swojej listy najbardziej wpływowych wykonawców w mediach społecznościowych. Obecnie obserwuje ją ponad 46 mln (Instagram), 13 mln (Facebook) i 10,5 mln (Twitter) fanów z całego świata.

Anitta na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio (5 sierpnia 2016 r.) 1 / 8 Brazylijska wokalistka Anitta była jedną z gwiazd, które pojawiły się na otwarciu igrzysk olimpijskich w Rio Źródło: Getty Images Autor: Elsa udostępnij

W kwietniu 2019 r. do sprzedaży trafiła jej czwarta płyta "Kisses".

"Fani od dłuższego czasu prosili mnie o nowy album, więc jest to marzenie, o którego spełnieniu śniłam od dawna. Ale żeby zrobić to tak, jak chciałam, potrzebowałam czasu i poświęcenia. Trochę to zajęło, ale już jest! Pracowałam bardzo ciężko, żeby dopracować każdy szczegół. Mam nadzieję, że spodoba się wam tak bardzo jak mi" - opowiada Anitta.

Clip Anitta Veneno

Na swoim nowym wydawnictwie Anitta podkreśla swoją autentyczność, choć zarazem część fanów zwraca uwagę na fakt, że wokalistka ma za sobą osiem operacji plastycznych poprawiających urodę. W przeszłości wokalistka powiększała biust, korygowała nos, przeszła liposukcję oraz operowała policzki.

Ta jednak zupełnie nie wstydzi się swojego nowego wyglądu i nie zamierza żałować podejmowanych przez siebie decyzji.