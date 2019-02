Anita Lipnicka z mężem i córką na urlopie w Tajlandii [INSTAGRAM]

Przed rozpoczęciem jubileuszowej trasy koncertowej "Z bliska" Anita Lipnicka na tydzień wybrała się z najbliższymi do Tajlandii.

Anita Lipnicka i Mark Gray spędzają urlop w Tajlandii AKPA

"Zawijam na zasłużony urlop. Tydzień w słońcu. Będę leżeć i... tęsknić za koncertami!!!" - napisała pod koniec stycznia na Facebooku Anita Lipnicka.

Do końca kwietnia wokalistka ma dać kilkanaście koncertów w ramach akustycznej trasy "Z bliska".

"Po raz pierwszy w swojej karierze, zagram trasę 'bez prądu', podczas której będzie można usłyszeć ... wiele muzycznych niespodzianek! :) Jeśli ciekawi Was skąd pochodzę, z jakich dźwięków się składam, zobaczcie mnie na żywo w trasie 'Z bliska'. Szykujcie chusteczki - będzie do czego się wzruszać" - zaprasza na występy z okazji 25-lecia swojej kariery.

Na tygodniowy wypoczynek przed trasą Lipnicka ruszyła do Tajlandii.

W Azji towarzyszą jej najbliżsi - mąż Mark Gray (ślub wzięli w tajemnicy w 2016 r.) i prawie 13-letnia córka Pola z długoletniego związku z Johnem Porterem, z którym tworzyła też duet na scenie.

Na Instagramie możemy znaleźć zdjęcia z ich wspólnych wakacji.

"Serio? To jest ta słynna wyspa Jamesa Bonda??? Ta z filmu 'The man with a golden gun'???" - napisała pod wspólną fotografią z mężem.



"Chłonę, nasiąkam tym wszystkim, oddycham... i szykuję się do powrotu do domu, aby stawić czoła reszcie zimy" - dodaje wokalistka na Facebooku, publikując kolejną serię zdjęć.