"Totalnie w tajemnicy (bo w zasadzie bez pozwolenia) , chwalę się tym, co najcenniejsze: moim dzieciątkiem" - napisał Anita Lipnicka na swoim Instagramie.

Post wokalistki skomentowały polskie gwiazd, m.in.: Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Kasia Cerekwicka, Hanna Lis i Edyta Bartosiewicz.

To samo zdjęcie, które udostępniła Lipnicka, na swoim Instagramie pokazał jej ojciec, John Porter.

Instagram Post

Kim jest Pola Porter?

Pola Porter to wspólna córka Anity Lipnickiej i Johna Portera. 16-latka to początkująca modelka, która podpisała kontrakt z jedną z warszawskich agencji modelingu.

Reklama

Anita Lipnicka i John Porter - od pracy do związku

Przypomnijmy, że znajomość Anity Lipnickiej i Johna Portera rozpoczęła się w 2002 roku, na początku na kanwie zawodowej. Była wokalistka Varius Manx i walijski muzyk od połowy lat 70. mieszkający w Polsce pierwotnie nagrali jedną piosenkę "For You" (posłuchaj!), która miała się znaleźć na płycie Porter Band.

Szybko okazało się, że duet przygotowuje wspólny album, Lipnicka i Porter zostali parą także prywatnie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lipnicka & Porter Death Of Love

Nagrana w Londynie po angielsku płyta "Nieprzyzwoite piosenki" (2003) okazała się wielkim sukcesem. Piosenki "Bones of Love" i "Then and Now" (posłuchaj!) królowały na listach przebojów, album pokrył się platyną (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy) i przyniósł duetowi Fryderyka.

Kolejne wydawnictwa - płyty "Inside Story" (2005) i "Goodbye" (2008) oraz minialbum "Other Stories" (2006) - cieszyły się również powodzeniem. Po wydaniu "Goodbye" duet Lipnicka & Porter zakończył działalność. Czasu nie przetrwał także ich prywatny związek, który rozpadł się w 2015 r.

Kim jest nowy partner Anity Lipnickiej?

Po rozstaniu wokalistka związała się z Markiem Grayem. Para wzięła ślub w tajemnicy w połowie września 2016 r. na greckiej wyspie Hydra.