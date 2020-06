AniKa Dąbrowska z "The Voice Kids": Kiedy premiera płyty "Afirmacja"?

26 czerwca do sklepów trafi zapowiadana przez nas debiutancka płyta "Afirmacja" Ani "AniKi" Dąbrowskiej, zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids". Co przygotowała 15-latka dla swoich fanów?

W ścisłym finale drugiej edycji "The Voice Kids" zmierzyli się Ania Dąbrowska (drużyna Cleo), Wiktoria Viki Gabor (ekipa Tomsona i Barona) i Paweł Szymański (podopieczny Dawida Kwiatkowskiego).

"The Voice Kids": Finał drugiego sezonu 1 / 30 Ania Dąbrowska została zwyciężczynią drugiej edycji "The Voice Kids". Zobacz zdjęcia z finału programu. Źródło: TVP Autor: Jan Bogacz udostępnij

Głosami widzów zwyciężyła Ania Dąbrowska, która zdobyła 50 tys. zł oraz kontrakt z wytwórnią Universal. Nastolatka z Wesołej (podkarpackie) przyjęła pseudonim AniKa, by nie mylić jej z wielokrotnie nagradzaną Anią Dąbrowską znaną z przebojów "Nieprawda" (posłuchaj!), "Dreszcze (Porady na zdrady)" (posłuchaj!), "W głowie" (posłuchaj!), "Bawię się świetnie" (posłuchaj!) czy "Nigdy więcej nie tańcz ze mną" (posłuchaj!).



W finale AniKa wykonała m.in. swój pierwszy singel "Małe skrzydła". Autorami piosenki są Cleo (tekst) i Donatan (muzyka, produkcja).



Osiem miesięcy po premierze "Małych skrzydeł" (ponad 11 mln odsłon) AniKa Dąbrowska wypuściła nowy singel "Oddycham chwilą". Potem poznaliśmy piosenki "Daj coś od siebie", "Do gwiazd", "Miłość" i "Do końca świata". Wszystkie znajdą się na debiutanckim albumie AniKi.

"Czekałam na ten moment całe swoje życie. Od najmłodszych lat - kiedy tylko zaczęłam śpiewać! Patrząc na płyty swoich idoli - marzyłam o tym, by móc kiedyś wydać własną. Lata pracy nad głosem, pracy nad sobą, zmagań z przeciwnościami losu i mnóstwo doświadczeń scenicznych na festiwalach krajowych i międzynarodowych, a przede wszystkim nieustanna wiara w to, że marzenia się spełniają. To wszystko przy nieopisanym wsparciu najbliższych doprowadziło mnie do tego miejsca. Oto spełnia się moje największe marzenie" - opowiada AniKa Dąbrowska.

Skąd tytuł "Afirmacja"? "Zaczerpnięty właśnie z mojego życia, bo ja nie tylko akceptuję, ale wręcz adoruję życie. I kocham muzykę! Muzyka jest moją pasją, ale także terapią, która pomaga w codziennym zmaganiu się z chorobą i w rehabilitacji. Gdy śpiewam, zapominam o swoich słabościach i problemach. Muzyka mnie leczy".

W trakcie programu "The Voice Kids" nastolatka wyznała, że choruje na poważną chorobę genetyczną - mukowiscydozę. Schorzenie najczęściej powoduje poważne zmiany w układzie oddechowym oraz pokarmowym.

"Największym moim marzeniem jest wydanie pierwszej płyty. Póki jestem w stanie i jest na to czas. Muszę szybko spełniać swoje marzenia, bo nie mam za dużo czasu" - mówiła w programie TVP.

"Jest różnorodna i myślę, że absolutnie dla każdego, zwłaszcza teraz, w tak dziwnym i trudnym czasie - bo każdy potrzebuje zastrzyku dobrej energii. Pełna pięknych tekstów, utworów niosących same pozytywne emocje" - wyjaśnia AniKa.

Oto szczegóły płyty "Afirmacja":

1. "Afirmacja (Intro)"

2. "Małe skrzydła"

3. "Niewidzialna"

4. "Sitowie"

5. "Do końca świata"

6. "Oddycham chwilą"

7. "Nawet jeśli jutra nie ma"

8. "Do gwiazd"

9. "Tak jak ja"

10. "Miłość"

11. "Małe skrzydła (Acoustic)".

15-letnia Ania Dąbrowska (okrągłe urodziny obchodziła 3 lutego) jest uczennicą LO im. KEN w Dynowie. Ukończyła też Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Dynowie w klasie fortepianu. Ponadto jest uczennicą Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Ania w wolnym czasie lubi jeździć na deskorolce i na rowerze, gra także w piłkę ręczną.

Przed pojawieniem się w "The Voice Kids" Ania znalazła się w najlepszej dziesiątce finalistów Krajowego Finału Eurowizji dla Dzieci w 2016 roku. Wówczas wykonała utwór "Fryzurka" (zobacz!), wyprodukowany przez Annę Czenczek. Występowała także na scenie m.in. z Grzegorzem Hyżym, Anią Wyszkoni, zespołem Skaldowie oraz Mietkiem Szcześniakiem.