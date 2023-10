Trzecia płyta "Ultimatum" jest podsumowaniem muzycznej drogi od odejścia z dużej wytwórni do przejścia w stronę niezależności.

"Na mój trzeci krążek trzeba było trochę poczekać, wiem, ale jestem z niego bardzo dumna. Tworzenie materiału w pełni niezależnie z pewnością jest nieco trudniejsze, dużo więcej rzeczy należy do twoich obowiązków, ale chyba nie nic nie dało mi takiej satysfakcji jak możliwość decydowania o wszystkim, co będzie się działo dookoła tego albumu. Od wyboru teamu producenckiego, przez piosenki i wybór singli. A to wszystko działo się w jednym z najintensywniejszych okresów mojego życia: 18. urodziny, matura, prawo jazdy, przeprowadzka, studia. Jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć, mimo przeciwności losu, rynku czy konieczności zmiany wielu planów czy pomysłów na inne, te bardziej w naszym zasięgu" - podkreśla AniKa Dąbrowska.

Reklama

Clip AniKa Dąbrowska Toast (za miłość)

Album w całości wyprodukowany został we współpracy z Hanią Hołek i Andrzejem Jaworskim, którzy współpracowali z takimi wykonawcami jak m.in. Roxie Węgiel, Julia Żugaj czy Justyna Steczkowska.



"Praca z Hanią i Andrzejem była jak spełnienie marzeń. Byli bardzo otwarciu na moje kompozycje i propozycje, a jednocześnie czuję, że mnóstwo się przy nich nauczyłam. Bardzo się cieszę, że przyszło mi pracować z osobami, które szanowały mnie, moje emocje i pomysły, ale także otworzyły mnie na nowe brzmienia" - mówi 18-letnia laureatka drugiej edycji "The Voice Kids" (wygrała wówczas z m.in. Viki Gabor).

Instagram Post Rozwiń

Na płycie "Ultimatum" chce pokazać m.in. odwagę i swoją dojrzewającą kobiecą siłę, opowiadając o granicach i prawach w najbliższych relacjach.



"Mam nadzieję, że ten album trafi do różnych osób, nie tylko do moich fanów, którzy są ze mną od 5 lat. Zdaję sobie sprawę, że ten album jest zróżnicowany - muzycznie, tekstowo i gatunkowo. Stawiam nim swoje warunki, w życiu i w branży muzycznej i mam nadzieję, że każdy, kto go posłucha, odnajdzie w nim coś dla siebie" - dodaje AniKa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anika Dąbrowska o debiutanckiej płycie "Afirmacja" Newseria Lifestyle

AniKa Dąbrowska - szczegóły płyty "Ultimatum" (tracklista):

1. "Moment"

2. "Schemat"

3. "Piekło w niebie"

4. "Body Shaming"

5. "Oddaje"

6. "Dżentelmeni"

7. "Cukier"

8. "Toast (za miłość)".

Spotify

AniKa Dąbrowska - "The Voice Kids", choroba i akcje wsparcia

Szeroka publiczność poznała młodą wokalistkę w drugiej edycji "The Voice Kids". Jako podopieczna Cleo triumfowała w finale, w pokonanym polu zostawiając m.in. Viki Gabor i Pawła Szymańskiego.

"Tak naprawdę występowałam tam jako dziecko. Weszłam w ten cały świat telewizji, miałam okazję zobaczyć wszystko z drugiej strony, od zaplecza, ale przede wszystkim poznałam wielu wspaniałych ludzi, np. trenerów wokalnych, czyli Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona, których oglądałam od zawsze, jak również słuchałam ich muzyki. Dla mnie taka konfrontacja z nimi to było coś niesamowitego" - wspominała w rozmowie z TVP.



Po zwycięstwie w programie podpisała kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska oraz wydała dwa solowe albumy - "Afirmacja" (z przebojem "Małe skrzydła") i "Póki co".

Instagram Post Rozwiń

Działalności muzycznej AniKi towarzyszy szereg działań społeczno-świadomościowych, w które angażuje się wokalistka, takich jak np. program "Dotykam-Wygrywam" - kampanii mającej na celu promowanie regularnego samobadania piersi i budowania świadomości na temat raka piersi. AniKa w roku 2023/2024 po raz drugi już została ambasadorką programu, wraz z m.in. Darią Widawską, Danielem Qczajem czy Natalią Przybysz.

AniKa, która sama przez całe życie mierzy się ze śmiertelną chorobą, jaką jest mukowiscydoza jak mantrę powtarza, że za cel stawia sobie wykorzystanie tego, że jest osobą publiczną, obserwowaną przez setki tysięcy młodych osób.

"Mam nadzieję, że mój udział w akcjach i kampaniach, które są bliskie nie tylko mi, ale tak naprawdę każdemu człowiekowi, pozwoli na dotarcie do tego młodego odbiorcy, moich koleżanek i kolegów" - mówi AniKa.