Ania Szlagowska zapowiada debiutancką płytę. Zobacz teledysk do utworu "Polecam"!

Ania Szlagowska to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Pochodzi z gór, ale kocha morze. To co charakteryzuje Anię Szlagowską, to energia, która udziela się każdemu, kto zamieni z nią kilka zdań. Jej ulubionym zajęciem jest pisanie tekstów, muzyki i podróżowanie pociągami. Gatunki, w których śpiewa i tworzy to urban pop, pop i r’n’b.

Nad swoim wymarzonym, debiutanckim albumem pracuje ze śmietanką polskich producentów: Mariuszem Obijalskim (sanah, Fisz Emade Tworzywo) i Kubą Więckiem, a także Dawidem Płonką (Dafeat).

W sieci właśnie pojawił się teledysk do pierwszego singla, pt. "Polecam". Video to dzieło ICE BOBO.

"'Polecam" to mój drogowskaz i przypomnienie, w jakim gronie czuję się obco, a co sprawia, że jestem szczęśliwa. Zainspirowała mnie Ewa Wachowicz, która prowadziła program kulinarny, gdy byłam mała. Jej hasło 'Ewa Wachowicz - polecam!' tak zapadło mi w pamięć, że postanowiłam nazwać tak kiedyś swoją piosenkę" - mówi o piosence Szlagowska.

