Angelika Żmijewska (Topky) wygrzewa się na plaży w bikini. "Ślicznotka"

Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

Clip Topky Znów spina (Long Island)

"Szpile" w krótkim czasie zanotowały ponad 4,2 mln odsłon.

Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad", "Spina (Long Island) oraz "All for You", cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base.

Angelika Żmijewska leci na Teneryfę aby trochę odpocząć. Aby nie zostawiać fanów "z niczym", opublikowała na Instagramie filmik ze swoich ostatnich wakacji w Panamie. Angelika pozuje na nim na plaży, a na sobie ma tylko seksowne bikini.

"Ślicznotka", "Zjawiskowo sexownie", "Jak zawsze piękna" - czytamy w komentarzach.

