Angelika Żmijewska (Topky) pokazuje gorące zdjęcia z wakacji. "Bogini trafiła do raju"

Przypomnijmy, że zespół Topky na scenie disco polo pojawił się jesienią 2021 r. Grupę utworzyły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska, które odeszły z formacji Top Girls (w jej składzie pozostała Justyna Lubas).

We wrześniu 2021 r. mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego. Do tej pory wideo zanotowało ponad 8 mln odsłon.



Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad", "Spina (Long Island)", "All for You" (cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base) i "Czy można kochać tak".

Największą popularność zdobyły nagrania z udziałem innych gwiazd disco polo: MiłyPan i Defis ("Jeden taniec jedna noc" - 28 mln) oraz Łobuzy ("Dawaj mi pyska" - 17 mln).

Wokalistka pochwaliła się swoim pobytem w Panamie, publikując kilka gorących zdjęć w skąpym bikini.

"Cześć z Panamy. Chociaż słońce już mnie załatwiło pierwszego dnia, chodzę i potarzam, że boli mnie ciało. to jest to najpiękniejsze miejsce, do którego udało mi się trafić" - zapewnia gwiazda.

"Seksowna i opalona", "Coraz piękniejsza", "Bogini trafiła do raju" - piszą fani.

Fani zwrócili uwagę na to, że w podróży towarzyszy jej wspomniany Michał Malinowski - aktor znany z m.in. programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". W 2017 r. w show Polsatu tańczył w parze z Agnieszką Kaczorowską, zajęli piąte miejsce. Popularność zapewniły mu role w serialach "Wszystko przed nami", "Na Wspólnej" i "Pierwsza miłość" (Polsat).

"Co to za koleś?" - pyta jeden z komentujących.

Angelika Żmijewska (Topky) chwali się długimi nogami. "Wyglądasz cudownie"