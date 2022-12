Angelika Żmijewska (Topky) na gorących zdjęciach z wakacji. Kim jest Michał Malinowski?

Przypomnijmy, że zespół Topky na scenie disco polo pojawił się jesienią 2021 r. Grupę utworzyły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska, które odeszły z formacji Top Girls (w jej składzie pozostała Justyna Lubas).

We wrześniu 2021 r. mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego. Do tej pory wideo zanotowało ponad 8 mln odsłon.



Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad", "Spina (Long Island)", "All for You" (cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base), "Róże i różowe okulary", "Zaczaruję" i "Czy można kochać tak".

Reklama

Clip Topky Czy można kochać tak

Największą popularność zdobyły nagrania z udziałem innych gwiazd disco polo: MiłyPan i Defis ("Jeden taniec jedna noc" - 28 mln) oraz Łobuzy ("Dawaj mi pyska" - 17 mln).

Angelika Żmijewska (Topky) o miłości: "Co mi z pieniędzy?"

Angelika Żmijewska (Topky) na gorących zdjęciach z Kolumbii

Na Instagramie Angelika Żmijewska pokazała zdjęcia i nagrania z egzotycznej podróży do Kolumbii.

"Kończę rok tworząc koleje cudowne wspomnienia. A takie zawsze są w towarzystwie Michała Malinowskiego, i jeszcze ta intrygująca Kolumbia" - napisała wokalistka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Z wizytą u Pauli Karpowicz (zespół TOPKY) Disco Polo Music

Fani zwrócili uwagę na to, że w podróży towarzyszy jej wspomniany Michał Malinowski - aktor znany z m.in. programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". W 2017 r. w show Polsatu tańczył w parze z Agnieszką Kaczorowską, zajęli piąte miejsce. Popularność zapewniły mu role w serialach "Wszystko przed nami", "Na Wspólnej" i "Pierwsza miłość" (Polsat).

Na kolejnych zdjęciach możemy zobaczyć wokalistkę w Barcelonie, stąd Angelika wraca do Polski, by podczas świąt wystąpić na koncertach w Radomiu, Brzozowej i Orchowie.

Instagram Rolka Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Rolka Rozwiń

Angelika Żmijewska (Topky) chwali się długimi nogami. "Wyglądasz cudownie"