Andrij Chływniuk z Boombox ranny podczas walk pod Kijowem

Andrij Chływniuk, muzyk popularnego zespołu Boombox, który na początku wojny w Ukrainie wstąpił do wojsk obrony terytorialnej, został ranny podczas jednego ze starć z wojskami agresora. Muzyk zwrócił się też do czytających go Rosjan.

Andrij Chływniuk pokazał zdjęcie zranionej twarzy / Instagram /Filippov Alexei / TASS / Agencja FORUM