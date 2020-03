Andrew Watt zarażony koronawirusem. Jest producentem Ozzy'ego Osbourne'a i Cardi B

Producent muzyczny Andrew Watt po kilku dniach walki z objawami podobnymi do grupy został zdiagnozowany pozytywnie na obecność koronawirusa.

Andrew Watt pracował przy ostatniej płycie Ozzy'ego Osbourne'a /Michael Kovac /Getty Images

29-latek jest odpowiedzialny za produkcję ostatniego albumu Ozzy'ego Osbourne'a "Ordinary Man" ( sprawdź! ). W przeszłości współpracował też m.in. z Post Malonem i Cardi B (otrzymał Grammy za pracę przy jej płycie "Invasion of Privacy" w kategorii najlepszy album roku, posłuchaj promującego singla! ).



"12 dni temu, 6 marca rano, zacząłem się czuć, jakby uderzył mnie autobus. Nie mogłem ruszyć się z łóżka przez kilka dni, pojawiła się gorączka. Przyszedł do mnie lekarz, który powiedział, że to przeziębienie i to nie możliwe, żebym miał koronawirusa, jeśli nie wyjeżdżałem z kraju, a jedyne co robiłem, to jeżdżenie między studiem a domem" - opowiadał Watt na swoim Instagramie.

"Powiedziałem wszystkim moim przyjaciołom, z którymi pracowałem i wszystkim, którzy byli blisko mnie, że zachorowałem na grypę i poddałem się kwarantannie (...) Zacząłem mieć urojenia i suchy kaszel. Natychmiast poszłam do szpitala i błagałam, żeby przetestowali mnie na obecność COVID-19, ponieważ ta grypa nie ustępuje. Odmówili mi z powodu przepisów federalnych. Błagałem i w końcu zrobili mi prześwietlenie klatki piersiowej. Okazało się, że to wirusowe zapalenie płuc, ale testu wciąż brak. Dopiero prywatny lekarz zbadał mnie i wynik wyszedł pozytywny" - mówił dalej.



"Leżę w łóżku, używając maszyny tlenowej, aby dać moim płucom jak najwięcej ulgi. (...) Proszę, zaopiekujcie się sobą i ludźmi, których kochacie, po momentu aż wszyscy przez to przejdziemy. Myślenie: 'Jestem młody, nie dotyczy mnie to' jest po prostu głupie i niebezpieczne dla wszystkich wokół ciebie. Dystans społeczny ma na celu ochronę czyjejś mamy i taty, czyjejś babci... Nie chodzi o Ciebie. Chodzi o wszystkich, którzy walczą w tym zespole. Bądź bezpieczny. Teraz bardziej niż kiedykolwiek" - przestrzegł na koniec.



Koronawirus, którego źródło znajduje się w chińskim Wuhan, bardzo szybko rozprzestrzenia się po świecie. Większość zarażonych przechodzi przez chorobą bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore.

Oprócz Chin najwięcej przypadków wykryto we Włoszech (prawie 31 tys. osób, ponad 2500 ofiar śmiertelnych), Iranie (prawie 15 tys. przypadków, ponad 850 ofiar) i Hiszpanii (prawie 11 tys. osób, 500 zgonów). Liczba potwierdzonych przypadków wciąż rośnie. W Polsce koronawirusa wykryto u ponad 240 osób; pięć z nich zmarło.

W zawiązku z trudną sytuacją na świecie rozwinął się ruch #zostańwdomu, zachęcający do poddania się dobrowolnej izolacji.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.