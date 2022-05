W mediach społecznościowych na profilach grupy Anathema pojawił się wpis, w którym muzycy i menedżment projektu Weather Systems poinformowali o samobójczej próbie Daniela Cavanagha. To właśnie ten muzyk pod tym szyldem postanowił kontynuować działalność, gdy zespół w 2020 r. postanowił o "ostatecznym zawieszeniu" z powodu pandemii koronawirusa.

"Weather Systems" to tytuł płyty Anathemy z 2012 r. Nowy projekt Cavanagha miał być kontynuacją poprzedniego dorobku ekipy z Liverpoolu. W grudniu 2021 r. pojawiła się informacja, że u boku lidera występować będzie John Douglas, perkusista Anathemy z lat 1990-97 i 1998-2020.

Reklama

Z przejmującego wpisu dowiadujemy się, że gitarzysta i główny kompozytor przez ostatnie lata zmagał się z ciężką i chroniczną depresją.



"Przeżył próbę samobójczą i ma się coraz lepiej. To cud, że w ogóle przeżył ostatnie dwa lata. Przez rok nie wychodził z domu i wbrew niektórym teoriom nigdy nie miał kontaktu z policją ani psychiatrią. Dan od lat nie był sobą. Raz na ochotnika zgłosił się do szpitala, by uniknąć próby samobójczej, ale placówka NHS [brytyjska publiczna służba zdrowia] najwyraźniej była jeszcze bardziej przygnębiająca" - czytamy.

"Dan chce być lepszym człowiekiem, żeby już nigdy więcej nie zrobić coś tak głupiego. Jego lekarz również robi wszystko, co w jego mocy, by zapobiec kolejnej próbie samobójczej. [Dan] jest obecnie pod profesjonalną opieką psychiatryczną. Zdiagnozowano u niego głęboką depresję, codzienne chroniczne lęki, złożony zespół stresu pourazowego, a także ADHD. Nie jest sobą od przynajmniej czterech lat" - informują muzycy i menedżment Weather Systems.

"Może muzyka jest częścią procesu leczenia. Wyciągnięto wnioski i odrobiono lekcje - ta była najtrudniejsza. Życzymy Danowi powrotu do zdrowia. Nie byliśmy pewni, czy opublikowanie tego posta było dobrym pomysłem, ale prawda jest prawdą i być może to czas, żebyście to usłyszeli" - czytamy na koniec.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anathema Kingdom

Anathema była jednym z najczęściej koncertujących w Polsce zagranicznych wykonawców. Nad Wisłą pojawiali się regularnie niemal co roku, począwszy od wczesnych lat 90., kiedy to ich muzyka jeszcze była mieszanką doom i death metalu.

Na początku XXI wieku - od płyty "A Fine Day to Exit" - twórczość ekipy z Liverpoolu skierowała się w stronę alternatywnego i progresywnego rocka.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anathema Untouchable, Part 1

Studyjny dorobek grupy zamyka wydany w czerwcu 2017 r. album "The Optimist".

Inspiracji do powstania tego ostatniego albumu dostarczyła okładka wspomnianej płyty "A Fine Day To Exit" z 2001 roku.

"Chyba można powiedzieć, że album jest na wpół autobiograficzny, bo tym razem wykorzystaliśmy wymyślonego bohatera, Optymistę. Włożyliśmy w niego dźwięki, uczucia, a przede wszystkim nasze nadzieje i obawy. Tym razem zacząłem też pisać, korzystając z inspiracji wizualnej, a kiedy John [Douglas, perkusista zespołu] wpadł na pomysł, by napisać jakąś historię, wyszedłem od 'A Fine Day To Exit'. Wspaniałe piosenki Vincenta i Johna doskonale się w nią wpasowały... podczas pisania materiału byliśmy jednością" - opowiadał multiinstrumentalista (głównie odpowiedzialny za gitary) Daniel Cavanagh.



Clip Anathema Springfield

"Facet zniknął i nie wiadomo, co się z nim stało", mówił również grający na gitarze jego brat, wokalista Vincent Cavanagh. "Czy zaczął nowe życie? Poddał się losowi? Tytuł pierwszego utworu to dokładne współrzędne geograficzne plaży Silver Strand w San Diego - gdzie ostatnio widziano Optymistę - pokazane na okładce 'A Fine Day To Exit'".



W ostatnim składzie braciom towarzyszyli perkusista i klawiszowiec John Douglas, jego siostra Lee Douglas (wokale, chórki) i grający na klawiszach i basie Daniel Cardoso.