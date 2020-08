Amerykański "Mam talent" w trakcie pandemii. Jak wygląda drugi etap programu?

W Stanach Zjednoczonych ruszył drugi etap 15. edycji "Mam talent". Jak producenci poradzili sobie z sytuacją epidemiologiczną w USA?

Od początku pandemii koronawirusem w Stanach Zjednoczonych zakaziło się ponad 4,7 miliona osób, a ponad 156 tys. zmarło w związku z powikłaniami.

Producenci "Mam talent" w związku z pandemią i lockdownem w Stanach Zjednoczonych byli zmuszeni wprowadzić drastyczne ograniczenia na planie programu. Pierwszy etap dokończono bez udziału publiczności oraz bez Heidi Klum, u której podejrzewano zakażenie wirusem.

To jednak nie koniec - ostatni odcinek przesłuchań castingowych został zorganizowany zdalnie. Zdecydowano, że jurorzy obejrzą występy części uczestników w swoich domach.

Judge Cuts Reveal: The Judges Are BACK For More TALENT! - America's Got Talent 2020

Producenci show długo zastanawiali się, jak powinny wyglądać kolejne etapy show. Zrezygnowali a przesłuchań w domu i postanowili zbudować przestrzeń dla jurorów na świeżym powietrzu. Oddaleni od siebie jurorzy oglądali na wielkim ekranie nagrane wcześniej popisy uczestników, a następnie łączyli się z nimi, aby przekazać im werdykt.

Poniżej możecie zapoznać się z kilkoma występami drugiego etapu. Pojawili się w nim m.in. bracia bliźniacy The Ninja Twins, którzy podczas przesłuchań zniesmaczyli Simona Cowella.



