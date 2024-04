Jesienią 2022 r. Ałła Pugaczowa (posłuchaj!) poinformowała, że wyjechała z Rosji do Izraela. Wcześniej zwróciła się do władz Rosji, by uznały ją za "zagranicznego agenta", w geście solidarności z mężem, rosyjskim satyrykiem Maksimem Gałkinem.



Mąż Pugaczowej od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę wypowiadał się przeciwko tej wojnie. Rosyjskie MSW stwierdziło, że Gałkin "prowadził działalność polityczną" i otrzymywał fundusze z Ukrainy.



Reklama

Pugaczowa jest powszechnie uważana za największą gwiazdę estrady byłego Związku Radzieckiego. Choć poza obszarem byłego ZSRR wokalistka nie zyskała szerokiej sławy, w swej ojczyźnie pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci życia publicznego.

Instagram Post Rozwiń

Kim jest Ałła Pugaczowa?

Ocenia się, że jej płyty rozeszły się w imponującym nakładzie 250 milionów egzemplarzy, ustępując jedynie takim gwiazdom jak The Beatles, ABBA ( posłuchaj! ) czy Elvis Presley. Ikona rosyjskiej estrady występowała z koncertami na całym świecie, reprezentowała też Rosję na Eurowizji.

Pugaczowa i jej mąż od kilku lat coraz głośniej krytykują Władimira Putina i jego rządy. W 2014 roku piosenkarka wstawiła się za rosyjskimi artystami, którzy krytykowali agresję jej kraju na Krym.

W 2019 roku Maksim Gałkin skrytykował ze sceny Putina oraz telewizję państwową, stwierdzając, że wróciła ona do radzieckich standardów.