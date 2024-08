Alicja Węgorzewska to polska mezzosopranistka, która zasiadała na fotelu jurorskim "The Voice Senior". Od kilku lat jest dyrektorką Warszawskiej Opery Kameralnej, a jej forma zarządzania spotkała się z ostrą krytyką pracowników, do których dotarli dziennikarze Newsweeka.

"Kiedy słuchacze zachwycają się Mozartem, za sceną karetki jadą do ludzi, którzy nie wytrzymują presji i stresu w Warszawskiej Operze Kameralnej" - czytamy w publikacji.

Alicja Węgorzewska w ogniu krytyki. Zarzuty pracowników WOK

Pracownicy relacjonują, że agresja, poniżanie i straszenie zwolnieniem są na porządku dziennym, za co wielu z nich przepłaciło swoim zdrowiem. Nie odbyło się bez wizyt u psychiatry, a jednemu z nich zdiagnozowano zator tętniczy. Pomimo reanimacji w teatrze, nie udało się go uratować.

Dodatkowo zebrania kadry są nazywane "festiwalem poniżania ludzi i podważania ich kompetencji". Sama Węgorzewska zaprzecza wszelkim zarzutom, argumentując, że praca w operze nie jest łatwa, a wszystko musi być zrobione zgodnie z harmonogramem.

"Krzyki, nerwy, pomiatanie. Po kilku miesiącach w tych warunkach byłam na granicy histerii. Jednego razu wyszłam z opery i w drodze powrotnej zemdlałam na przystanku tramwajowym" - mówi Patrycja Dębska była pracownica WOK, po czym dodaje, że Węgorzewska wielokrotnie nazywała innych "bandą (...) niekompetentnych wieśniaków i obiboków, za których trzeba się wziąć i którym trzeba wszystko palcem pokazać".

Warto wspomnieć, że Węgorzewska ma za sobą epizod sądowy z 2011 roku, kiedy została właścicielką przedszkola "Koala". Wówczas jedna z pracownic oskarżyła ją o przemoc psychiczną oraz bezpodstawne zwolnienie z pracy. Zachowanie szefowej miało być "skandaliczne i wulgarne".

"Nie pozwolę, by ktoś mnie źle traktował w miejscu pracy i odzywał się do mnie wulgarnie. Wielu rodziców było tego świadkami. Nie bez powodu razem ze mną odszedł cały personel. Zarzutów wobec mnie nie komentuję. Ona ma swoje dowody, ja mam swoje" - relacjonowała kobieta w wywiadzie dla "Twoje Imperium".

Węgorzewska pozostała przy stanowisku, że jest to afera nakręcona ze względu na jej zwolnienie.

Śpiewaczka otrzymała funkcję dyrektorki WOK jesienią 2016 roku. Niedługo później przeprowadziła czystki zwalniając aż 149 pracowników. Dyrektorem naczelnym i artystycznym została 1 września 2018 roku.

"Sześć razy wysyłałem do niej pisma, oficjalnie, które przeszły przez kancelarię! Ani razu nie otrzymałem odpowiedzi. Wiem, że ze związkami zawodowymi też nie rozmawiała, nie rozmawiała z nikim" - wyznał Ruben Siva w 2016 roku, gdy pełnił funkcje dyrygenta Opery Kameralnej. Dodał, że wiele osób Węgorzewska traktowała "jak powietrze, jak śmieci".

Węgorzewska odpowiada na zarzuty: "Medialny atak"

Po szerokim rozgłosie Alicja Węgorzewska postanowiła się odnieść do całej sprawy nazywając ją "medialnym atakiem". W internecie opublikowała obszerne oświadczenie.

"Przeprowadzany na mnie atak medialny, akcja oczerniania, formułowane zarzuty, poza tym, że nie mają podstaw, są głęboko niesprawiedliwe i krzywdzące. Naruszane jest moje dobre imię, na które wiele lat, bardzo ciężko pracowałam. Niszczone jest to, co budowałam. Jest to dla mnie niezwykle bolesne" - czytamy.

Wygląda na to, że śpiewaczka uznaje zajście za zaplanowaną akcję, mającą zhańbić jej osobę.

"Atakujące mnie artykuły są skonstruowane według określonego schematu. Z góry przyjęte tezy, opierają się na wypowiedziach osób anonimowych (co jest zabiegiem celowym uniemożliwiającym polemikę i konfrontację)" - dodaje.

"Sytuacja omdlenia pracownika na Basenie Artystycznym miała miejsce w dniu ekstremalnie wysokiej temperatury, w przestrzeniach teatru bez klimatyzacji (...) W drugim przypadku było to wręcz nieuzasadnione wezwanie karetki przez pracownika, który zapomniał tego dnia zażyć stałych leków. Sytuacja ta została odpowiednio skomentowana przez oburzoną tym faktem załogę karetki" - odpowiada na zarzuty częstego "kursowania karetek w WOK".

Nie zabrakło słów dotyczących stresu i presji, jaką wywołuje na pracowników. Według Węgorzewskiej to nie jest łatwa praca, po czym dodaje, że depresja jest "najczęściej występującą choroba na świecie", więc "wobec takiej skali problemu nie sposób odnosić indywidualnych przypadków do pracy w operze".

"Trudno odnosić się do przypadków związanych ze stresem i zaburzeniami psychicznymi indywidualnych osób. Praca w teatrze operowym jest bardzo stresująca, gdyż jest terminowa i jak często powtarzam, kurtyna musi iść w górę o godzinie 19.00 (...) Zarzut wykonywania telefonów i poleceń 'świątek, piątek czy niedziela' jest już nie tyle nierzetelnym, co w świecie teatru wręcz absurdem. Tak, opera pracuje w święta, piątki i niedziele. Co więcej, spektakle, próby i inne aktywności odbywają się również w godzinach wieczornych, a co jest z tym związane, mogą generować i generują potrzebę kontaktu z pracownikami" - pisze.

W całości ogromnego oświadczenia poruszyła także temat użycia swojego nazwiska w logo i innych materiałach promocyjnych, restrukturyzacji WOK, podkreślając na koniec, że wszelkie informacje podane przez Newsweek i pracowników są "nieprawdziwe i nierzetelne".

