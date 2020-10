Alicja Szemplińska topless na Instagramie. Tak promuje utwór "Pusto"

16 października do sieci trafi nowy utwór Alicji Szemplińskiej pt. "Pusto". Na Instagramie wokalistki pojawiły się zdjęcia promujące klip do singla.

Alicja Szemplińska promuje utwór "Pusto" /Łukasz Kalinowski /East News

Pochodząca z Ciechanowa Alicja Szemplińska zyskała rozpoznawalność zwyciężając w trzech telewizyjnych programach typu talent show: "Hit, Hit, Hurra!", "The Voice of Poland" oraz "Szansa na sukces. Eurowizja 2020".

Szemplińska miała reprezentować nasz kraj w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji, który z uwagi na pandemię został odwołany.

Szemplińska, która wypuściła na razie trzy single, przygotowuje się do nagrania debiutanckiego albumu. Już 16 października do sieci trafi jej nowy singel pt. "Pusto". Wokalistka promuje go na Instagramie zdjęciami z teledysku. Na niektórych z nich jest półnaga.



Kiedy możemy więc spodziewać debiutu młodej artystki? Na razie Szemplińska nie chce podawać konkretnych dat.

"Pracuję nad własnym materiałem, wszystko zmierza w kierunku nagrania płyty. Na razie nie zdradzę więcej szczegółów, ale na pewno na tym krążku znajdzie się sporo muzycznych zaskoczeń. Jestem na etapie poszukiwania siebie, własnych brzmień i gatunków muzycznych, w których czuję się najlepiej" - wyjaśniała w rozmowie z PAP.