Alicja Szemplińska to 20-letnia wokalistka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie. Na Instagramie śledzi ją obecnie ponad 100 tysięcy osób.

Jej największym przebojem jest "Prawie my" (ponad 7,2 mln odsłon), a niedawno wypuściła singel "IDK".

Alicja Szemplińska pozuje topless

Na najnowszym zdjęciu możemy zobaczyć wokalistkę w samych spodniach. "Japanese denim" - napisała, a w komentarzach posypały się komplementy od zachwyconych fanów. "Bogini", "piękność", "ogień", "to spojrzenie", "zjawiskowe" - czytamy.

Kariera Alicji Szemplińskiej

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski.



Clip Alicja Szemplińska IDK