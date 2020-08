Alicja Szemplińska pozuje bez stanika. Nigdy nie pokazywała tak śmiałych kadrów!

Zwyciężczyni "The Voice of Poland", Alicja Szemplińska pokazała prywatne zdjęcia. Fani nie mogą wyjść z podziwu.

Alicja Szemplińska miała reprezentować Polskę na Eurowizji /Adam Jankowski / Reporter

Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie.



Na świat przyszła w Ciechanowie. Swoją edukację rozpoczęła w Szkole Podstawowej TWP (Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), następnie ukończyła również Szkołę Muzyczną Pierwszego Stopnia.

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz oraz utwór Beyonce "Listen".

Po wygranej w programie Alicja postanowiła skupić się na szkole i dalszym szlifowaniu wokalnych umiejętności, m.in. pod okiem Setha Riggsa, trenera wokalnego Michaela Jacksona. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles otrzymała jako nagrodę specjalną od jury dziecięcego show TVP.



W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires".



Teraz pochwaliła się zdjęciami z wyjątkowo odważnej sesji. Pozuje na nich w cekinowej marynarce narzuconej na gołe ciało. Fani byli zachwyceni. "Jesteś najpiękniejsza na świecie", "Piękna sesja! Piękna dziewczyna!", "Zachwycasz" - komentowali.