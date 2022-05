"IDK to piosenka, w której równocześnie zadaję pytania i szukam odpowiedzi. Nowe uczucie mnie przeraża, ale z drugiej strony, jest ono niesamowicie ekscytujące i nie mogę przestać myśleć o tym, że kto wie, może to początek czegoś fajnego. Czasem tak jest, że najmilsze rzeczy rodzą się w niepewności i o tym właśnie śpiewam w IDK" - mówi Alicja o swoim pierwszym, autorskim singlu, do którego tekst napisała na podstawie własnych doświadczeń.



Jest to także pierwszy singiel Alicji wydany w labelu Island Records Polska, co wyraźnie zarysowuje kierunek muzyczny, którym artystka będzie dalej podążać. Głos Alicji podkreślony jest głębokim basem, co może szczególnie przypaść do gustu miłośnikom nocnych przejażdżek po mieście. "IDK" powstało przy współpracy ze znanym producentem Duitem, który jest odpowiedzialny m.in. za jeden z największych hitów 2020 roku "Bubbletea" Quebonafide.



Reklama

Clip Alicja Szemplińska IDK

Klip utrzymany jest w filmowym klimacie. Widzimy w nim Alę szykującą się na randkę z tajemniczą osobą, w kulminacyjnym momencie wyjawione jest, że tą postacią jest sama Alicja. W ten sposób wokalistka zaznacza, że odkrywa samą siebie.

Kim jest Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska jest 20-letnią artystką, dotychczas kojarzoną z wygraną w 10. sezonie "The Voice of Poland", ale teraz skupia się przede wszystkim na tym, żeby pokazać słuchaczom swoje własne brzmienie i stylistykę.



Nowe kawałki Alicji pokazują jej miłość do R'n'B oraz muzyki soulowej. W jej muzyce znajdziemy inspirację Jorją Smith czy Aliyaah. Numery pisane są przez samą artystkę, a warstwę muzyczną tworzy z nowymi producentami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska o zwycięstwie w "The Voice of Poland" INTERIA.PL