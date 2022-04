Alicja Szemplińska przyszła na świat 29 kwietnia 2002 r. w Ciechanowie. Jest córką Izabeli Nadratowskiej i Radosława Szemplińskiego. Ma także siostrę - Aleksandrę, która czasem towarzyszy jej w muzycznych przygodach.

Już w dzieciństwie śpiewała w kościelnym chórze i jako młoda dziewczynka brała udział w wokalnych konkursach. Gdy miała 12 lat, zapisała się na profesjonalne lekcje śpiewu.



Alicja Szemplińska - od "córki" Edyty Górniak, przez "The Voice of Poland" do Eurowizji

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego w 2016 r. przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".



W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.

Kolejny triumf odniosła w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020", dzięki czemu została wybrana reprezentantką Polski na ten konkurs. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Alicja Szemplińska miała wystąpić w Rotterdamie z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać młodej wokalistki i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski, który poniósł klęskę, odpadając w półfinale.

Nastoletnia wówczas Alicja nie kryła rozczarowania takim obrotem sprawy.



"Marzenia o tegorocznej Eurowizji dobiegły dziś końca. Przeżywałam to już, ale ostatnim razem była jeszcze nadzieja, którą żyłam kolejny rok. Do dziś. COVID zatrzymał mnie w zeszłym roku, a w tym..." - napisała wtedy Szemplińska w mediach społecznościowych.

Do końca 2020 r. wydała kilka singli - "Gdzieś", "Pusto", "Kolęda dla nieobecnych" (z Piotrem Walickim) i "Na pamięć".



Alicja Szemplińska - "Ej, stop!" i "Spójrz"

W październiku 2021 roku wokalistka wypuściła piosenkę "Ej, stop!" ( sprawdź! ), w której podsumowała ostatnie kilkanaście miesięcy, w trakcie których bardzo dużo jej planów musiało ulec zmianie. "To miał być dobry rok / Na wielką wodę skok" - słyszymy na początku.

"Piosenka ma też dla mnie duże znaczenie ze względu na to, o czym w niej opowiadam i jakie wydarzenia chcę dzięki niej niejako zostawić za sobą. Myślę, że dla każdego przychodzi w życiu moment, w którym musi sobie powiedzieć 'Ej, stop! Chcę iść dalej, chcę czegoś innego'. Wszystkim tym osobom dedykuję ten utwór" - tłumaczyła Alicja.

Krótko po tym do sieci trafił kolejny singel - "Spójrz", nagrany we współpracy z Hodakiem, kojarzonym głównie ze sceną hiphopową.

"W ostatnim czasie dostawałam od was dużo pytań o muzykę i nadchodzące projekty. Intensywna praca nad nowym materiałem trwa nieustannie a ja jestem bardzo podekscytowana, że mogę podzielić się z wami super newsem - jestem częścią Island Records Polska! Już w najbliższym czasie możecie się spodziewać wielu muzycznych nowości" - ogłosiła Alicja na Instagramie.

Alicja Szemplińska chwali się zdjęciami z wakacji. Roksana Węgiel zachwycona

Szemplińska zdecydowała się zrobić sobie chwilową przerwę od nagrywania kolejnych utworów i wyjechała na wakacje na Cypr. Swoim fanom zaprezentowała natomiast gorące zdjęcia z Półwyspu Akamas. Fani nie kryli zachwytów, a wśród komentujących znalazła się Roksana Węgiel.

"OMG syrena" - napisała zwyciężczyni Eurowizji Junior. Zdjęcie skomentował też DJ i producent Adam Boguta.

