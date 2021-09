Alicja Szemplińska i Krystian Ochman w wyjątkowym duecie. Internet oszalał!

Alicja Szemplińska i Krystian Ochman to bez wątpienia najgorętsze nazwiska ostatnich miesięcy. Wokalistka pojawiła się w 10. edycji programu "The Voice of Poland" w drużynie Tomsona i Barona, a wokalista w 11. edycji - w zespole Michała Szpaka. Łączy ich to, że w swoich sezonach byli najlepsi i zwyciężyli.

Teraz pojawili się niespodziewanie na TikTokowym koncie Alicji, by zaśpiewać melancholijne "As The World Caves In" Matta Maltese. Zobaczcie jak im wyszło!



Występ utalentowanych gwiazd spotkał się z pozytywnym przyjęciem fanów. "Genialne!" czy "Potrzebujemy Waszych głosów w jednej piosence", to tylko niektóre komentarze pod występem. Miłośnicy ich talentu już wcześniej oczekiwali na wspólny występ. Teraz mają nadzieję, że ten krótki cover to zapowiedź ich nowego projektu.

Krystian Ochman w ostatnią sobotę, 4 września 2021 roku, zwyciężył w konkursie SMS-owym podczas 58. KFPP w Opolu. Jego piosenka "Prometeusz" spotkała się z pozytywnym odbiorem widzów w opolskim amfiteatrze i przed telewizorami. Jak zadeklarował, nagrodę z konkursu odda swojej babci.

Warto dodać, że Krystian Ochman to wnuk słynnego śpiewaka operowego, Wiesława Ochmana. Alicja Szemplińska także wystąpiła podczas tegorocznego święta polskiej piosenki - wykonała piosenkę "Dni, których nie znamy" w hołdzie Markowi Grechucie.