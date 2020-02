Alicja Szemplińska awansowała do finału programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Internauci oburzeni wynikami

Nie milkną echa drugiego odcinka programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". W komentarzach pojawiają się informacje o tym, że wyniki były ustawione.

Alicja Szemplińska w "Szansie na sukces. Eurowizja 2020" pojawiła się w studiu z Baronem (z prawej) AKPA

Emitowany przez Telewizję Polską program wyłoni wokalistę, który będzie reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 w Holandii.

W skład jury "Szansy na sukces" weszli Michał Szpak, Cleo i Gromee. Uczestnicy zaprezentowali się w największych eurowizyjnych przebojach.

W drugim odcinku "Szansy na sukces" pojawili się: Damian Kulej ("Heroes" - Mans Zelmerlow), Paulina Czapla ("Amar Pelos Dois" - Salvador Sobral), Weronika Curyło ("Dschinghis Khan" - Dschinghis Khan), Stashka ("If I Were Sorry" - Frans), Saszan ("Congratulations" - Cliff Richard), Alicja Szemplińska ("To nie ja" - Edyta Górniak) i Aleksandra Nykiel ("Save Your Kisses For Me" - Brotherhood Of Man).

Do finału programu awansowała Alicja Szemplińska ( posłuchaj! ). Wyróżnione zostały natomiast: Weronika Curyło i Paulina Czapla.

Wideo Szansa na sukces. Eurowizja 2020. Szemplińska Alicja. To nie ja.

Werdykt jury wzbudził gorące emocje wśród widzów i internautów. Niektórzy wprost zaczęli sugerować, że wyniki zostały ustawione. Szemplińskiej w studiu towarzyszył przedstawiony jako "dobry przyjaciel" Baron, jej trener z "The Voice of Poland". W dodatku to akurat 17-latka jako jedyna wylosowała piosenkę po polsku.

Wideo Paulina Czapla - "Amar pelos dois" SZANSA NA SUKCES: Semi-Final 2 (Eurovision 2020 - Poland)

"To nie było dobre wykonanie. Wykrzyczane, przekombinowane, zmanierowane, miejscami słychać nieczystości", "Jestem mega rozczarowany. Ewidentna ustawka z tą piosenką dla Alicji. Jak dla mnie lepsza była Czapla o wiele", "Po tym wykonaniu byłam pewna, że nie wygra tego odcinka. TVP, jesteś subtelna jak młot pneumatyczny", "Jeszcze nie zobaczyliśmy występu, a dzięki Baronowi wiedzieliśmy, kto wygra", "Uważam, że jej wygrana jest czystym kumoterstwem i z ogromnym szacunkiem do jej talentu - nie dała rady z piosenką 'To nie ja'" - to tylko niektóre z wielu krytycznych komentarzy.

Internauci wskazywali, że lepiej poradziły sobie Paulina Czapla i Weronika Curyło, które zmierzyły się z piosenkami zaśpiewanymi odpowiednio w języku portugalskim i niemieckim.

Wideo Weronika Curyło - "Dschinghis Khan" SZANSA NA SUKCES: Semi-Final 2 (Eurovision 2020 - Poland)

Kim jest Alicja Szemplińska?

"Alicja, chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję.



Wideo Alicja Szemplińska – zwyciężczyni „Hit! Hit! Hurra!" – „Listen”

Po wygranej w programie Alicja postanowiła skupić się na szkole i dalszym szlifowaniu wokalnych umiejętności, m.in. pod okiem Setha Riggsa, trenera wokalnego Michaela Jacksona. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles otrzymała jako nagrodę specjalną od jury dziecięcego show TVP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska o zwycięstwie w "The Voice of Poland" INTERIA.PL

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.

Wideo Alicja Szemplińska i Tomson & Baron - "As" - Finał - The Voice of Poland 10

"Ala mikrofon dostała do ręki, gdy miała cztery lata i myślę, że razem z mamą obejrzała wszystkie edycje 'Voice'a'. Czekaliśmy na 'Kidsa' i wtedy myśleliśmy, że Ala się tam pojawi. Wcześniej był jednak program 'Hit Hit Hurra', który świetnie wspominamy, bo to była przygoda. Już po programie okazało się, że Ala jest na progu wieku, gdzie można iść do dorosłego Voice'a i chwilę poczekaliśmy, a Ala zdecydowała, że to już czas" - wspominał początki kariery Alicje jej ojciec, Radosław.



Kiedy kolejne odcinki "Szansy..."?

Trzeci odcinek, w którym uczestnicy zaśpiewają przeboje The Beatles, będziemy mogli obejrzeć 16 lutego. Finał na żywo zostanie wyemitowany tydzień później.

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.