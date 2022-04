Gala Wiktorów odbyła się wieczorem 31 marca. Podczas wydarzenia pojawiło się zaledwie kilku nominowanych do nagrody - niektórzy od początku zapowiadali bojkot imprezy.

Gościem specjalnym wydarzenia miał być Sting, który w ostatniej chwili odwołał udział w imprezie. Nie wiadomo, czy była to zasługa polskich dziennikarzy i artystów, którzy za pośrednictwem social mediów apelowali do niego, by wycofał się z błędnej decyzji o występie na imprezie TVP. Na gali pojawiła się za to m.in. Jamala oraz mała Amelka, która zaśpiewała "Let It Go" razem z Kasią Łaską, która jest wykonawcą polskojęzycznej wersji piosenki "Mam tę moc".



Wśród nagrodzonych znaleźli się: sanah (artysta sceny), Krystian Ochman (odkrycie roku) oraz "The Voice Senior" (najlepszy program telewizyjny).



Wielka nieobecna Wiktorów. Alicja Majewska nie przybyła na galę

Nagrodę specjalną - SuperWiktora - otrzymała m.in. Alicja Majewska. Znana z "The Voice Senior" wokalistka nie odebrała jednak wyróżnienia, gdyż nie przybyła na galę. Gwiazda tym samym mocno zaskoczyła organizatorów, którzy spodziewali się jej przybycia (Majewska nie zapowiadała bojkotu jak inni celebryci).

W imieniu Majewskiej statuetkę odebrała Marta Manowska, czyli prowadząca "The Voice Senior". Wyróżniona piosenkarka nie mogła przybyć na galę ze względu na zły stan zdrowia. Potwierdzili to prowadzący Agata Konarska i Marek Bukowski.