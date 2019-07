Alicja Janosz: Od zwycięstwa w "Idolu" do lekcji w przedszkolu

Alicję Janosz cała Polska poznała dzięki programowi "Idol". Po zwycięstwie w pierwszej edycji muzycznego talent show wokalistce wróżono ogromną karierę. Tak się jednak nie stało. Po chwili sławy o piosenkarce szybko zapomniano. W studiu "Dzień Dobry Wakacje" wokalistka opowiedziała, co robi teraz.

Alicja Janosz w pierwszym "Idolu" zarobiła furorę /Prończyk / AKPA

30 czerwca 2002 roku na antenie Polsatu ogłoszono, że pierwszą edycję "Idola" wygrała 15-letnia wówczas Alicja Janosz. Młoda wokalistka w pokonanym polu zostawiła Ewelinę Flintę i Szymona Wydrę.



Debiutancki album zatytułowany po prostu "Ala Janosz" (2002) przyniósł dwa promowane single "Zmień siebie" i "Zbudziłam się" (z napisanym przez Patrycję Kosiarkiewicz wykpiwanym do dziś tekstem o jajecznicy).

- Pomysł z ksywką "Alex" też był totalnym niewypałem. Nie był to mój pomysł, ale będąc pod wpływem kilku osób zgodziłam się również na to - opowiadała Interii w połowie 2011 r., gdy już udało się jej rozwiązać niekorzystny kontrakt.

- Z perspektywy czasu widzę to tak, że potraktowano mnie przedmiotowo i szybko odwalono robotę, bo istotny był szybki zysk - dodawała.

Wideo Alicja Janosz - Zbudziłam się

Poszukiwanie swojej muzycznej drogi trwało (w bardziej ambitne rejony odciągał ją Piotr Banach, gitarzysta i pierwszy lider zespołu Hey, później frontman Indios Bravos) - wreszcie w 2006 r. Janosz nawiązała współpracę z bluesową grupą HooDoo Band, w której poznała perkusistę i kompozytora Bartosza Niebieleckiego, od lipca 2010 r. swojego męża.

Od fascynacji reggae przeszła do bluesa i funky, by do tych inspiracji dorzucić muzykę lat 60. i bardziej soulowe brzmienia Motown. Poza działalnością w HooDoo Band, równolegle pracowała nad solowym materiałem. Płyta "Vintage" z 2011 r. zapowiadana była jako "właściwy debiut" Alicji Janosz.

Wideo Alicja Janosz nie idzie na kompromisy (Dzień Dobry TVN/x-news)

We wrześniu 2014 roku życie Alicji przewróciły do góry nogami narodziny syna Tymona. Kiedyś myślała, że to muzyka jest jej największą miłością, dziś przyznaje, że to dziecko jest dla niej najważniejsze, a swoje doświadczenia związane z wychowywaniem potomka opisuje na blogu.

Na kolejny materiał sygnowany własnym nazwiskiem przyszło czekać do 2016 r., kiedy to ukazała się płyta "RetroNowa". "Kompromis i bycie wiernym temu co się czuje, to jednak nie idzie w parze" - mówiła Alicja Janosz ponownie pracująca z mężem.

Zdjęcie Alicja Janosz w 2019 roku / Artur Zawadzki / Reporter

Co dziś robi wokalistka? Wciąż zajmuje się śpiewaniem, jednak obecnie jej priorytetem stała się praca w przedszkolu. Janosz uczy tam dzieci muzyki.

"Jest bardzo skromną dziewczyną, która przekazuje swoją pasję do śpiewania i muzyki. Przychodzi ze swoimi pomysłami do dzieci. Grają razem na instrumentach i nie zmusza ich do niczego, przez to te zajęcia są takie fajne i tak dużo dzieci bierze w nich udział" - mówiła Joanna Hrehorowicz z Wolnej Szkoły w Domaszczynie.

Wideo Alicja Janosz zaraża dzieci muzyką. "Chciałabym spowodować, że muzyka będzie im się dobrze kojarzyć" (Dzień Dobry TVN/x-news

"Tego, co na dzieci działa. Co je interesuje, bo chciałam przekazać im swoją pasję. Przy okazji czegoś ich nauczyć. Chciałabym spowodować, że muzyka będzie im się dobrze kojarzyć i będą miały ją w swoim życiu" - mówi sama Janosz.

Wokalistka wraz ze swoim mężem pracują obecnie nad płytą z piosenkami dla dzieci. "To będzie muzyka wielogatunkowa. Słuchamy różnej muzyki z Alicją. Nie chcieliśmy się zamykać na jeden styl muzyczny. Przez to ta płyta nabierze takiego waloru edukacyjnego" - podsumował Niebielecki.