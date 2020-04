Alicia Keys o początkach kariery: Jeden z fotografów chciał, abym się obnażyła

Alicia Keys w swoich wspomnieniach przypomniała o skandalicznej propozycji, jaką otrzymała od jednego z fotografów, który w trakcie sesji chciał, aby wokalistka "pokazała mu trochę ciała".

Alicia Keys opowiedziała o traumatycznej sytuacji z przeszłości /Dia Dipasupil /Getty Images

31 marca do sprzedaży trafiła książka Alicii Keys "More Myself: A Journey". W niej wokalistka i kompozytorka wspomina o nieprzyjemnej sytuacji, jaka spotkała ją na początku kariery.

Jako 19-latka Keys miała trafić na okładkę jednego z magazynów w ramach promocji jej płyty "Songs in a Minor". Fotograf, który miał wykonać zdjęcia przekonał menedżment artystki do prywatnej sesji. Jak się okazało, miał niecne zamiary.

"Podwiń trochę koszulę, zsuń nieco dżinsy" - takie zwroty przytacza Keys w swojej książce.



Clip Alicia Keys Fallin'

"Moja dusza krzyczała, że coś jest nie tak, że czuje się brudna. Ale moje protesty utknęły w gardle, nie mogły się wydostać" - wspominała.

Wokalistka przyznała, że ostatecznie po sesji zdjęciowej wróciła do domu płacząc.

"Nie chodzi o to, że pokaże trochę ciała. Robiłam to w kolejnych latach na własnych warunkach i na własne potrzeby. Chodzi o poczucie zmanipulowania i uprzedmiotowienie" - napisała.

Keys przyznała, że gdy gazeta trafiła do sprzedaży czuła się zawstydzona i upokorzona tym, że nie mogła się bronić.



"Teraz rozumiem, dlaczego fotograf chciał, aby moi ludzie wyszli z pomieszczenia 19-letnia dziewczyna jest bardziej uległa niż grupa menedżerów" - wspominała. Kończąc wątek Keys stwierdziła natomiast, że wyciągnęła lekcję z tej sytuacji i już nigdy nie pozwoli, aby ktoś ją wykorzystał w ten sposób.

Przypomnijmy, że 15 maja ukaże się nowy album Keys - "Alicia" - płyta ma być promowana na światowej trasie koncertowej, jednak z powodu pandemii koronawirusa występy gwiazdy stanęły pod znakiem zapytania.