Alice Cooper o problemach z alkoholem. "Kochałem moje życie i go nienawidziłem"

7 października 2021 roku Alice Cooper opublikował słuchowisko "Who I Really Am: Diary of a Vampire". Na dwugodzinny materiał składają się wspomnienia muzyka w formie podcastu oraz nowe wykonania największych hitów rockmana, w tym "I’m Eighteen", "School’s Out" czy "Poison". W słuchowisku Cooper w szczery i poruszający sposób opowiedział o walce z uzależnieniem od alkoholu.

Najgorszy moment nałogu gwiazdy przypadł na koniec lat 70-tych.

"Piłem coraz więcej" - powiedział Cooper. "Przyjeżdżałem na koncert, mój kostium leżał przede mną i pamiętam, jak płakałem patrząc na niego i wiedząc, co muszę zrobić, żeby koncert się udał".

Artysta dodaje, że zrobił wiele, by dojść do życia w trzeźwości.

"Brałem wiele leków, byłem u specjalistów, próbowałem różnych metod, nic nie działało. Po prostu było coraz gorzej. Kochałem grać koncerty i nienawidziłem tego. Kochałem swoje życie i nienawidziłem go."

W ramach innych zajęć pozamuzycznych, 27 sierpnia Cooper wypuścił kolorowankę skoncentrowaną na jego karierze. "Welcome 2 My Nightmare" zawiera wybór okładek albumów i innych grafik związanych z Cooperem.

15 czerwca 2022 roku zagra koncert w Doliny Charlotty. Będzie to jego jedyny koncert w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Michael Monroe - wokalisty oraz jeden z założycieli fińskiego glam/metalowego zespołu Hanoi Rocks.





Alice Cooper w Polsce - ceny biletów

Bilety będzie można kupić w przedsprzedaży już od najbliższego piątku, 17 września. Dzięki temu, że przedsprzedaż biletów VIP ruszyła wraz z ogłoszeniem koncertu, poznaliśmy ceny wszystkich rodzajów biletów. Prezentujemy je poniżej:

239 złotych - III Sektor miejsc siedzących

309 złotych - II Sektor miejsc siedzących

329 złotych - I Sektor miejsc siedzących

865 złotych - Bilety "VIP Merchandise"

1420 złotych - Bilety "Pre-show VIP"

2575 złotych - Bilety "Meet & Greet VIP"

2820 złotych - Bilety "Front Row VIP".

73-letni Alice Cooper podczas swojej kariery sprzedał ponad 50 mln płyt (solo i z zespołem pod nazwą Alice Cooper). Dotychczasowy dorobek zamyka album "Detroit Stories" z lutego 2021 roku.

Od 2015 r. występuje też w supergrupie Hollywod Vampires, w której towarzyszą mu m.in. Joe Perry (gitarzysta Aerosmith) i hollywodzki gwiazdor Johnny Depp. To właśnie z tym zespołem w sierpniu 2020 r. miał wystąpić w Dolinie Charlotty, jednak koncert został odwołany w związku z pandemią koronawirusa.