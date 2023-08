Alice Cooper, który obecnie występuje w gwiazdorskiej grupie Hollywood Vampires, wydał 25 sierpnia swój 22. solowy album "Road", wyprodukowany przez wieloletniego przyjaciela i współpracownika Boba Ezrina. Promując to wydanie udzielił wywiadu serwisowi "Streogum", w którym przyznał m.in., że obecnie spędza sporo czasu z trudnymi dzieciakami. Robi to w ramach swojej organizacji non-profit Solid Rock Foundation, którą określa jako "chrześcijańską" (sam od wielu lat deklaruje się jako praktykujący chrześcijanin).

Reklama

"Mamy teraz w Phoenix dwa budynki. Każdy nastolatek może przyjść i nauczyć się gry na dowolnym instrumencie, tańca, wokalu, nagrywania lub czegokolwiek podobnego, a to wszystko za darmo" - powiedział w kontekście fundacji. "Są więc dzieciaki z gangów, dzieciaki z najbogatszej części miasta. Setka dziennie. Wszystkie zagrożone, bo też świat jest teraz o wiele bardziej niebezpieczny dla nastolatków niż kiedykolwiek".

Alice Cooper z córką Calico na gali honorującej Aerosmith 1 / 7 Alice Cooper Źródło: Agencja FORUM Autor: MediaPunch / BACKGRID

Alice Cooper sądzi, że transseksualizm to moda

Rockman stwierdził, że woli, by jego podopieczni uzależnili się od bycia w zespole, niż od bycia w gangu i innych złych nawyków. Właśnie w kontekście wychowania młodzieży nawiązał do seksualności. "Rozumiem, że są przypadki identyfikowania się z płcią przeciwną niż biologiczna, ale obawiam się, że przyszła też moda na transseksualizm" - przyznał. I doprecyzował.

"Jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że są trans tylko dlatego, że chcą tacy być. Uważam, że to źle. Zwłaszcza gdy dotyczy dzieci, które nie mają pojęcia o tożsamości płciowej. One chcą się bawić, a ty wprowadzasz je w błąd, mówiąc: 'Tak, jesteś chłopcem, ale możesz być dziewczyną, jeśli chcesz'".

Wideo youtube

Cooper, który na początku swojej kariery mówił w wywiadach, że w przyszłości wszyscy będą eksperymentować ze swoją seksualnością, dziś... w zasadzie nie odżegnuje się od tamtych poglądów. Uważa jednak za słuszne, by ludzie decydowali o takich sprawach, gdy są już dorośli i świadomi seksualnie, a nie pod wpływem mody.

"Postrzegam to logicznie: jeśli masz te genitalia, jesteś chłopcem. Jeśli masz tamte, jesteś dziewczyną. Jeśli identyfikujesz się z płcią przeciwną niż biologiczna, OK, ale to jest coś, co możesz zmienić później" - twierdzi.

Zobacz też: