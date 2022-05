O śmierci legendarnego perkusisty poinformowała jego rodzina. Alan White przez 50 lat był perkusistą grupy YES, z którą planował odkładaną od początku pandemii trasę koncertową.

"Z głębokim smutkiem informujemy, że Alan White, ukochany perkusista i przyjaciel od 50 lat, zmarł w wieku 72 lat po krótkiej chorobie. Wiadomość ta zszokowała i wprawiła w osłupienie całą rodzinę YES. Alan z niecierpliwością czekał na nadchodzącą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, aby uczcić 50. rocznicę występów z YES i ich kultowego album "Close To The Edge", przy którym Alan rozpoczął swoją przygodę z YES w lipcu 1972 roku" - napisał zespół.

"Niedawno wraz z kochającą żoną Gigi obchodzili 40. rocznicę ślubu. Alan odszedł w spokoju, w domu. Jest uważany za jednego z największych perkusistów rockowych wszechczasów" - czytamy we wpisie grupy YES.

Alan White nie żyje

Alan White przyszedł na świat w 1949 r. w County Durham i dołączył do zespołu YES 30 lipca 1972 r. podczas trasy "Close to the Edge Tour". Wcześniej współpracował z zespołem Plastic Ono Johna Lennona, po tym jak w 1969 roku otrzymał telefon z propozycją zagrania na Toronto Rock Festival.

Alan pojawiał się u boku Lennona także przy innych projektach, m.in. przy albumie "Imagine". Można było go usłyszeć także na kultowym albumie George'a Harrisona, "All Things Must Pass". Przez lata współpracował także z wieloma innymi artystami, m.in. zespołem Ginger Baker's Air Force, Joe'em Cockerem, Garym Wright'em, Doris Troy i Billy'm Prestonem.

W 2017 r. Alan White został przyjęty do Rock and Roll Hall of Fame jako członek zespołu YES. Od 2016 roku zmagał się z komplikacjami zdrowotnymi, które ograniczyły jego działalność sceniczną. Na scenie z YES zastępował go Jay Schellen, a Alan dołączał do zespołu pod koniec każdego setu przy wielkim aplauzie publiczności.

Grupa YES zapowiedziała, że zadedykuje White'owi swoją 50. jubileuszową trasę "Close to the Edge UK Tour", która rozpocznie się w czerwcu. Podczas trasy grupa miała pojawić się także w Polsce, ale koncerty przełożono na przyszły rok.