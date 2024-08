Wydany w czerwcu 1986 roku "The Queen is Dead" to trzeci album studyjny brytyjskiej grupy The Smiths. Płyta była często wymieniana jako najlepszy album indie wszechczasów i po przesłuchaniu nietrudno zrozumieć, dlaczego tak się stało. Zawiera on w końcu wiele utworów uznawanych za najwybitniejsze w dorobku tej grupy; "I Know It's Over", "Cemetry Gates", "There is A Light That Never Goes Out", to tylko kilka hitów, które wyniosły zespół na wyżyny sławy.