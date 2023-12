Agnieszka Chylińska straciła swoją miłość. "Trudno było mi to sobie ułożyć"

Agnieszka Chylińska po ponad czterech latach przypomniała się nową studyjną płytą "Never Ending Sorry".

"Kompozycyjnie i aranżacyjnie ten album jest właściwie doskonały. Gitarowo jest to prawdopodobnie najlepsze, co ostatnio w Polskiej muzyce rockowej powstało. Riffy rodem z lat siedemdziesiątych, solówki z przepięknie brzmiącymi przesterami, piano i trąbka. Czego chcieć więcej?" - pisał o płycie w swojej recenzji Andrzej Kozioł.

Agnieszka Chylińska i jej pierwszy mąż. "Był jak otulający ciało sweter"

Agnieszka Chylińska w bardzo młodym wieku zdobyła popularność, a co za tym idzie, szybko zaczęli się koło niej kręcić mężczyźni. Po kilku nieprzyjemnych doświadczeniach wokalistka chciała postawić wyłącznie na karierę, lecz wtedy na jej drodze pojawił się Krzysztof Krysiak, menadżer polskiego oddziału Sony Music i człowiek odpowiedzialny za karierę Chylińskiej w grupie O.N.A.

Wideo Agnieszka Chylińska - Winna #polandrock2019

Podobno z początku Chylińska odrzucała względy Krysiaka, lecz po namowach i próbach finalnie otworzyła się na tę relację. Wówczas wydawał się to świetny ruch - zostali parą, by w 2002 r. wziąć ślub.

"Przylgnęliśmy do siebie jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie. Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof mówi: 'Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham'. Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. (...) Trudno to było mi sobie ułożyć. On był jak otulający ciało sweter" - mówiła w rozmowie z magazynem "Viva" Agnieszka Chylińska.

Agnieszka Chylińska w kamieniołomach. Zobacz zdjęcia z koncertu w Kazimierzu Dolnym 1 / 1 Agnieszka Chylińska promuje swój ostatni platynowy album "Never Ending Sorry". Źródło: PAP Autor: Wojtek Jargiło

Ich związek jeszcze przed sakramentalnym "tak" trwał 6 lat. Oboje wzajemnie wyznawali sobie miłość nie tylko prywatnie, ale również przy każdej możliwej okazji w mediach. Mimo tego, małżeństwo Chylińskiej i Krysiaka trwało zaledwie 16 miesięcy i nie przetrwało próby czasu.

Po rozstaniu z Agnieszką Chylińską Krysiak na stałe odsunął się od show biznesu. "Zrozumiałem, że potrzebuję dużo więcej spokoju. Praca w show biznesie tego mi nie dostarczała. Dziś pomagam innym odnaleźć równowagę. Poziom energetyczny na każdym kroku jest tak intensywny, że nie jesteśmy w stanie tego pędu zobaczyć z dystansu" - mówił w rozmowie z Plejadą.