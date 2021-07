Afera na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kompozytor przeprasza za zachowanie

Wkrótce po ujawnieniu zaangażowania kompozytora w igrzyska cytaty z wywiadów, których Oyamada udzielił w 1994 i 1995 roku, zaczęły pojawiać się w mediach.



Kompozytor mówił w nich o nadużyciach, jakich w przeszłości dopuścił się względem swoich niepełnosprawnych kolegów z klasy. Oyamada opowiedział, że kiedyś zmusił dziecko do jedzenia kału oraz do masturbacji przed innymi uczniami. Wspomniał też o incydencie, kiedy uwięził kogoś w kartonowym pudełku i zmusił go do walki o powietrze, napełniając zbiornik kredą.

Reklama

W najnowszym oświadczeniu muzyk przeprosił za swoje zachowanie. "Szczerze przepraszam moich kolegów z klasy i ich rodziców, którzy zostali zranieni moimi słowami i czynami. Odczuwam głęboki żal i odpowiedzialność za to, że nie byłem dobrym kolegą w szkole" - napisał.



Organizatorzy Tokyo 2020 powiedzieli w rozmowie z "The Guardian", że nie byli świadomi wcześniejszych działań Oyamady. Wyrazili również nadzieję, że nadal będzie zaangażowany w wydarzenie jako część zespołu kreatywnego.



Wideo Cornelius: NPR Music Tiny Desk Concert

"Jest mu przykro z powodu jego przeszłych działań i powiedział, że chce działać zgodnie z wyższymi standardami moralnymi. To prawda, że komitet organizacyjny nie był świadomy tego, co zrobił Oyamada, ale słyszeliśmy jego przeprosiny i mamy nadzieję, że nadal będzie uczestniczył w igrzyskach w Tokio" - powiedział dyrektor Toshiro Muto.

Sprawa odbiła się głośnym echem. "Keigo Oyamada, kompozytor, chwalił się, że w młodości torturował i znęcał się nad uczniami specjalnej troski (...). Jego muzyka będzie otwierać i zamykać Igrzyska Olimpijskie w Tokio", "Popularny muzyk Cornelius (alias Keigo Oyamada) jest zaangażowany w oprawę muzyczną ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Oyamada publicznie chwalił się znęcaniem nad niepełnosprawnym kolegą z klasy (...). Co za obrzydliwy obraz, który można pokazać światu" - komentowali internauci.