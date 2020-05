Adrienne Bailon zrzuciła dziewięć kilogramów

Wokalistka i aktorka Adrienne Bailon zdradziła, że zrzuciła aż dziewięć kilogramów w ciągu roku.

Adrienne Bailon pochwaliła się zrzuceniem dziewięciu kilogramów /Gregg DeGuire /Getty Images

Adrienne Bailon, która ma na koncie kilkanaście ról filmowych oraz występy w grupach 3LW oraz The Cheetah Girls, 1 maja opublikowała na Instagramie film w czarnym bikini.

"Podczas tego trudnego czasu, zdrowie powinno być na pierwszym miejscu. To mój pierwszy post po tym, jak zrzuciłam 20 funtów (dziewięć kilogramów - przyp. red.). Wcześniej zrzucałam wagę, ale natychmiast znowu tyłam... wszystko przez moją dietę i styl życia" - tłumaczyła.

"Ale w końcu powiedziałam dość. Rok temu wprowadziłam kluczowe zmiany, takie jak przerzucenie się na żywność roślinną. Zmieniłam swój stosunek do jedzenia i ćwiczeń" - dodała.

"Mówi się, że wystarczy 21 dni, aby wprowadzić nowe nawyki. Chciałabym zachęcić was do wprowadzenia ich do swojego życia. Pijcie wodę, ćwiczcie, wypoczywajcie, czytajcie, módlcie się, bierzcie witaminy i jedzcie warzywa. To nowy miesiąc. Uda się!" - zakończyła post.

Nagranie Bailon wyświetlono prawie 1,5 miliona razy. Polubiło je ponad 300 tys. użytkowników.



Zdjęcie Adrienne Bailon w 2013 roku / NCP/Star Max/FilmMagic / Getty Images