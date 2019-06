Adele znów rapuje! Znów zinterpretowała kawałek Nicki Minaj

O Adele, która bardzo dba o prywatność i nie przepada, za światłami reflektorów, zrobiło się jakiś czas temu głośniej za sprawą rozwodu. Kilka razy gwiazda została zauważona na różnego rodzaju imprezach, media więc sugerowały, że cieszy się teraz wolnością i może zaszaleć. Tym razem wokalistka została nagrana podczas imprezy, na której rapowała wersy kawałka Nicki Minaj. Zobacz nagranie.

Adele była gościem Jamesa Cordena w "Carpool caraoke" w 2016 roku /Craig Sugden/CBS /Getty Images

Adele po raz kolejny potwierdziła, że potrafi rapować po tym, jak zachwycano się nią po występie w "Carpool Karaoke" u Jamesa Cordena. Było to w 2016 roku, wokalistka pokazała wtedy, że nie tylko świetnie śpiewa, ale też świetnie rapuje. Potwierdziła to reakcja samej Nicki Minaj, która była zachwycona i wyraziła żal, iż Adele robi sobie przerwę od kariery muzycznej.



Niedawno Adele odwiedziła Los Angeles, gdzie podczas jednej z imprez spontanicznie wzięła mikrofon do ręki i znów dała popis swoich raperskich umiejętności. Wokalistka wykonała fragment z utworu "Monster" Nicki Minaj. Oczywiście jedna, z obecnych na sali osób, zarejestrowała występ i wrzuciła do sieci. Na drugim, zrobionym wtedy nagraniu, widać z kolei jak Adele tańczy do jednego z utworów Beyonce.



Póki co Adele nadal odpoczywa po wydaniu świetnie przyjętej płyty "25" z 2015 roku i po promującej ją trasie koncertowej. Co jakiś czas pojawiają się pogłoski, że pracuje nad kolejnym wydawnictwem, sama artystka nie mówi jednak o niczym wprost.



Około miesiąca temu, publikując na Instagramie urodzinowy wpis Adel zasugerowała, że nowa płyta nadchodzi, nie podała jednak żadnych szczegółów. Artystka dodała też, że ciszy się mając już 30-stkę za sobą, i że był to trudny dla niej czas.



"Po raz pierwszy od dziesięciolecia jestem gotowa poczuć otaczający mnie świat i po raz pierwszy spojrzeć w górę" – napisała wokalistka.