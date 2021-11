Adele już wcześniej zapowiedziała, że jej nowy album zatytułowany "30", którego premiera jest zaplanowana na 19 listopada, będzie najbardziej osobistą płytą w jej karierze. Zdradziła, że w tekstach piosenek podsumowuje swoje małżeństwo i rozwód, a także rozlicza się z samą sobą.

Jednak zanim fani piosenkarki mogli posłuchać nowych utworów, już teraz mogli poznać wiele szczegółów z życia swojej ulubionej artystki. Adele w ramach promocji nowego krążka zgodziła się na rozmowę w specjalnym programie Oprah Winfrey "Adele: One Night Only", który został wyemitowany w niedzielę na antenie stacji CBS.

Rozmowa u Oprah odbyła się w tym samym ogrodzie, w którym na bardzo osobiste zwierzenia zdecydowali się księżna Meghan i książę Harry. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć rozmowę oraz kameralny koncert z Los Angeles tylko w Polsat Box Go, w ramach pakietu Polsat Box Go Premium, już od niedzieli 21 listopada 2021 roku!

Adele szczerze opowiedziała Winfrey o swoim podejściu do związku z Richem Paulem, agentem gwiazd sportu. "On jest po prostu przezabawny. Och, jest taki zabawny i bardzo inteligentny. Wiesz, to niesamowite patrzeć, jak pracuje, wszystko przychodzi mu z łatwością, uwielbiam to" - zdradziła i dodała: "Ten związek jest pierwszym, w który weszłam, gdy najpierw pokochałam siebie. Byłam otwarta na uczucia i bycie kochaną przez kogoś innego" - zdradza w rozmowie z Oprah wokalistka.

W wywiadzie Adele wyznała, że jej biologiczny ojciec opuścił rodzinę, ale gwiazda miała szansę pożegnać się z nim przed jego śmiercią w maju tego roku. Oprócz tego piosenkarka opowiada o utracie wagi, która była zaskakująca dla mediów i fanów - nie było to jednocześnie dla niej nic przyjemnego. Okazuje się, że wokalistka nie zrzucała kilogramów z własnej woli, a do wizyt na siłowni zmusiły ją częste ataki paniki. "Moje ciało było uprzedmiotowione przez całą moją karierę. Ale kiedy byłam cięższa, wszystko było ok" - stwierdziła rozgoryczona piosenkarka.

"Adele: One Night Only" - gdzie i kiedy oglądać?

Dwugodzinne wydarzenie specjalne z okazji wydania albumu "30" dostępne jest wyłącznie w Polsat Box Go. W programie znajdują się m.in. jej premierowy występ, który odbył się zaledwie kilka dni temu przed gmachem obserwatorium Griffith Park w Los Angeles. W trakcie kameralnego koncertu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością gwiazda zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

Poza tym każdy widz otrzyma dostęp do ekskluzywnej rozmowy u Oprah Winfrey, w którym gwiazda nie bała się rozmawiać o karierze i sprawach związanych nie tylko z twórczością. "Byłam podekscytowana spotkaniem z Adele i cieszę się, że jest tak prawdziwa i przyziemna, jak wierzymy, że jest" - skomentowała na Twitterze Oprah Winfrey tuż po rozmowie z gwiazdą.

