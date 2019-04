Adele w separacji z mężem Simonem Koneckim. Byli razem osiem lat

Brytyjska wokalistka Adele poinformowała, że po ośmiu latach związku rozstała się z mężem Simonem Koneckim, ojcem swojego 7-letniego syna Angelo.

Adele i Simon Konecki (działacz charytatywny) byli parą od końca 2011 r. W październiku 2012 r. na świat przyszedł ich syn Angelo.

"Adele i jej partner są w trakcie separacji. Zobowiązali się do wychowywania swojego syna wspólnie, w miłości. Jak zawsze proszą o prywatność. Dalszych komentarzy nie będzie" - czytamy w oświadczeniu przesłanym do agencji Associated Press.

Wokalistka starała się utrzymywać informacje o swojej rodzinie w tajemnicy. Fakt, iż jest po ślubie, zdradziła w 2017 roku na rozdaniu nagród Grammy, kiedy dziękowała "mężowi" za wsparcie.

Simon Konecki jest współzałożycielem firmy sprzedającej wodę butelkową Life Water. Obecnie udziela się charytatywnie. Jego organizacja Drop4Drop pomaga dostarczać wodę pitną do Afryki.