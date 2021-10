Przez ostatnie dni Adele zaczęła enigmatycznie zapowiadać nową muzykę. Na budynkach na całym świecie zaczęły pojawiać się billboardy z liczbą "30", co miało sugerować jej powrót. Wokalistka zmieniła też zdjęcia w mediach społecznościowych, co było kolejną wskazówką.

Adele "Easy On Me" - kiedy premiera utworu?

W końcu 5 października wokalistka przerwała milczenie i ogłosiła, że za 10 dni - 15 października - ukaże się jej nowy singel "Easy On Me". Będzie to prawdopodobnie zwiastun jej czwartego albumu studyjnego.

W sieci pojawił się 20 sekundowy zwiastun teledysku do utworu, który błyskawicznie rozszedł się po sieci.



Wideo Adele - Easy On Me (Clip)

Życie prywatne Adele przyćmiło jej karierę

W ostatnich latach media skupiły się przede wszystkim na życiu prywatnym Adele. Gwiazda w 2019 roku rozwiodła się z Simonem Koneckim, a następnie zdecydowała się na metamorfozę, zrzucając kilkadziesiąt kilogramów w krótkim czasie.

Obecnie wokalistka spotyka się z agentem sportowym Richem Paulem.

Warto dodać, że w umowie rozwodowej Adele miała zapewnić, że na nowej płycie nie poruszy tematu głośnego rozwodu z Koneckim.

Długo wyczekiwany powrót Adele

Od jakiegoś czasu regularnie pojawiały się spekulacje na temat możliwego powrotu Adele, jednak żadne informacje nie były prawdziwe.

Jesienią 2020 roku atmosferę wokół swojego powrotu podgrzała sama piosenkarka, która wystąpiła jako prowadzący "Saturday Night Live". Wokalistka - wbrew temu, co mówiono - nie zaprezentowała jednak nowego materiału (w jednym ze skeczów wykonała fragmenty swoich największych hitów).

Nowe utwory Adele. Co już wiadomo?

"Słyszałem kilka utworów. O mój Boże, są znakomite" - mówił na początku 2021 roku przyjaciele Adele, komik Alan Carr.

"Powiedziałem jej 'ten głos jest jak stary przyjaciel'. Na listach przebojów są głosy podobne do tego Adele, ale gdy słyszysz ją wtedy mówisz do siebie 'o nie, ona jest tylko jedna'" - tłumaczył i zapewniał, że drastyczne odchudzanie nie wpłynęło na warunki głosowe jego przyjaciółki.

Dyskografię Adele zamyka płytą "25" z listopada 2015 roku. Promowały ją przeboje : "Hello", "Send My Love (To Your New Lover)", "When We Were Young" i "Water Under The Bridge".