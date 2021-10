Adele miała problemy z alkoholem! Przestała pić po śmierci Amy Winehouse

Na okładce listopadowego, brytyjskiego "Vogue'a" znalazła się Adele. Po raz pierwszy w historii magazynu, jest równocześnie na drugiej okładce - także tej amerykańskiej wersji "Biblii mody". W niezwykle szczerej rozmowie mocno odmieniona artystka opowiada o swojej nadchodzącej płycie, inspiracjach, rozwodzie, a także wychowaniu dziecka.

Adele miała problemy z alkoholem!

Nie obyło się bez dyskusji na temat problemów, a jak sama wskazała gwiazda - "miała bliski związek z alkoholem". Piosenkarka, podobnie jak cała opinia publiczna, obserwowała jak jej koleżanka po fachu, Amy Winehouse, popada w problemy z używkami. Śmierć wokalistki w wieku 27 lat, z powodu zatrucia alkoholem, wstrząsnęła Adele, która wówczas "lubiła wypić".



Kariera Adele dopiero nabierała rozpędu, gdy Amy kilkukrotnie była już u szczytu sławy, a jednocześnie na samym dnie. Uzależnienie Winehouse stało się dla Adele przestrogą.

"Stałam się naprawdę sławna zaraz po śmierci Amy Winehouse, a my patrzyliśmy, jak ona umiera na naszych oczach" - stwierdziła Adele w rozmowie z "Vogue'm". Wokalistka przyznała także, że alkohol ją pociągał. "Zawsze miałam bardzo bliski związek z alkoholem. Zawsze byłam bardzo zafascynowana alkoholem. To właśnie on trzymał mojego tatę z dala ode mnie. Więc zawsze chciałam wiedzieć, co jest w nim takiego wspaniałego" - przyznaje smutno gwiazda.

Piosenkarka wyznała też, że gdy rozpoczął się lockdown, myślała tylko, by mieć przy sobie swoje ulubione wino. "Mój pierwszy awaryjny bieg do sklepu spożywczego był po 'Whispering Angel' (Szepcący Anioł - przyp. red.) i ketchup" - mówi Adele, odnosząc się do swojego ulubionego rosé. "Whispering Angel zamienił mnie w szczekającego psa. Nie sprawił, że zaczęłam szeptać".

Z wywiadu dla "Vogue'a" dowiadujemy się także, że pierwszy album Winehouse, "Frank" z 2003 roku, zachęcił Adele do nauki gry na gitarze. Odtąd to muzyka Amy jest dla niej najważniejsza. "Ona znaczy dla mnie najwięcej ze wszystkich artystów" - stwierdziła. Dlaczego? "Ponieważ była Brytyjką. Bo była niesamowita. Ponieważ miała ciężko. Bo była taka zabawna" - wyliczała piosenkarka.

Adele powraca z płytą "30". Kiedy premiera?

Na razie wiadomo, ze nowa piosenka wokalistki, "Easy On Me", pojawi się już 15 października 2021 roku. Niedawno pojawiła się krótka zapowiedź piosenki. Premiera albumu "30" na pewno odbędzie się w tym roku, a nieoficjalnie mówi się, że stanie się to 19 listopada 2021 roku.



Przypomnijmy, że poprzednia płyta Adele - "25" - ukazała się w listopadzie 2015 r. Przyniosła takie przeboje, jak m.in. "Hello", "Send My Love (To Your New Lover)", "When We Were Young" i "Water Under the Bridge".