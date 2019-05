Adam Strug: Padłem ofiarą księdza pedofila

Wstrząsające wyznanie cenionego muzyka Adama Struga, nominowanego do Nagrody Fryderyka 2016 za płytę "Mysz" (album roku - muzyka korzeni).

Na oficjalnym facebookowym profilu Adama Struga pojawił się wstrząsający wpis będący efektem internetowej premiery filmu braci Tomasza i Marka Sekielskich, "Tylko nie mów nikomu".

Głośny dokument o pedofilii wśród księży w ciągu niespełna dwóch dni odtworzono ponad 6,8 mln razy.



"Padłem ofiarą księdza pedofila, gdy miałem 8 lat. Małe miasto, pobożna ciemnota, plebania, a w niej proboszcz i kilku wikariuszy. Nikt nie słyszał dwóch prób gwałtu, mimo że się broniłem i było głośno. Moja historia pokrywa się jeden do jednego z opisanymi w filmie Sekielskich. Kluczowa w tej produkcji jest wg. mnie teza, że w kościelnej wierchuszce każdy ma coś na każdego - mechanizm znany z organizacji przestępczych" - napisał Adam Strug.

"Trafiony zatopiony. Sumując: uważam, że jest to film potrzebny. Ale z zastrzeżeniem: autorzy przemilczają agenturalny parametr bezkarności sprawców. I ich patronów w episkopacie. Wszyscy - jeden do jednego - byli szantażowanymi za obyczajówkę współpracownikami peerelowskich służb specjalnych" - dodał ceniony muzyk we wpisie, który został udostępniony dalej ponad 100 razy.

Wcześniej Strug na swoim profilu udostępnił film Sekielskich. Wśród ponad setki komentarzy dominują głosy współczucia i wsparcia dla muzyka.

Adam Strug jest popularyzatorem muzyki tradycyjnej i pomysłodawcą zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Jego utwory wykonywali m.in. Stanisław Soyka (wspólna płyta "Strug. Leśmian. Soyka" z 2014 r.), Wojciech Waglewski, Mieczysław Szcześniak i Marek Dyjak.

Współpracował także z m.in. grupą Kwadrofonik (płyta "Requiem ludowe"), Izą Kowalewską, Kapelą Brodów i Krzysztofem Napiórkowskim.

