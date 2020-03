Adam Lambert i nowa płyta "Velvet" inspirowana Queen: Bez kompromisów

Do sprzedaży trafił nowy album Adama Lamberta - "Velvet". Wokalista opublikował teledysk do tytułowej piosenki.

Adam Lambert prezentuje nowy album / Cole Bennetts /Getty Images

"Velvet" to czwarty solowy album Adama Lamberta. Sześć piosenek z tego wydawnictwa pojawiło się na EP-ce "Velvet: Side A" dostępnej od września 2019 r.

Płyta zapowiadana była jako hołd złożony latom 70. ubiegłego wieku. Słychać to wyraźnie w brzmieniu gitar oraz funkujących elementach kompozycji, ale mimo to całość płyty posiada nowoczesny charakter.

W utworze "Roses" gościnnie pojawił się Nile Rodgers, gitarzysta i producent, lider zespołu Chic.

Lambert zdradził, że album "Velvet" mocno jest inspirowany jego pracą z grupą Queen (pod szyldem Queen + Adam Lambert).

"To prawdopodobnie coś, co jest bliższe albumom Queen niż cokolwiek zrobiłem wcześniej. Większość elementów to żywe instrumenty, choć dziś wiele rzeczy nagrywane jest z puszki, wszystko jest skomputeryzowane" - mówi wokalista.

Dodał jednocześnie, że w Queen działa zespołowo, a w tym przypadku skupił się na tym, by zrobić coś tylko dla siebie. Lambert jest współkompozytorem wszystkich 13 utworów i producentem wykonawczym całości.

W ramach promocji "Velvet" Adam Lambert 7 września ma zaśpiewać w EXPO XXI w Warszawie.



Jeszcze przed rozpoczęciem solowej trasy "The Velvet Tour", Adam Lambert wraz z zespołem Queen ma ruszyć w europejską część trasy "The Rhapsody Tour" (w ramach projektu Queen + Adam Lambert). Zaplanowane są koncerty w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Danii, Holandii oraz Hiszpanii.