Adam Konkol (Łzy) po udziale Anny Wyszkoni w "Szansie na sukces": Czuję się w pewien sposób okradany

Nie milkną echa emocjonalnego wpisu Angeliny Konkol, menedżerki i żony Adama Konkola, lidera i gitarzysty grupy Łzy. Poszło o występ Anny Wyszkoni w nowej "Szansie na sukces" z piosenką "Agnieszka" zespołu Łzy.

Anna Wyszkoni i Adam Konkol (Łzy) w 2010 r. /Bartosz Krupa / East News

Jak już informowaliśmy, w niedzielę 7 kwietnia (godz. 15.15) w TVP2 pojawi się wracający po latach program "Szansa na sukces". Odświeżoną wersję pod nazwą "Szansa na sukces. Opole 2019" poprowadzi Artur Orzech.



W pierwszym odcinku pojawi się Anna Wyszkoni, która w latach 1996-2010 była wokalistką grupy Łzy. Po zakończeniu współpracy z tym zespołem rozpoczęła karierę solową, która obejmuje jak na razie cztery płyty (w tym jedna z kolędami).

W programie pojawi się z przebojem "Agnieszka", który wykonywała z formacją Łzy (sprawdź!).

Ten fakt mocno zdenerwował Angelinę i Adama Konkolów. Na prywatnym profilu menedżerki i żony gitarzysty Łez możemy znaleźć długi post, w którym padają mocne słowa w stronę Wyszkoni i jej męża, menedżera Macieja Durczaka (wpis jest dostępny publicznie).

"Znowu będzie afera, ale kichać to! @aniawyszkoni serio? Jesteście z Maćkiem tak biedni? Jak macie tak ciężko z kasą to Wam pożyczymy albo damy chociaż na chleb, pożyczymy na kolejną płytę, singla itp.. Aniu! Z całym szacunkiem, ale ile można? No ile? To że grasz regularnie piosenki zespołu Łzy na swoich koncertach Anny Wyszkoni - ok! To, że idziesz do telewizji na sylwestra i wykonujesz tam piosenkę zespołu Łzy - ok! Ale idziesz do szansy na sukces jako Anna Wyszkoni z piosenką Agnieszka ZESPOŁU ŁZY? Serio?" - pisze Angelina Konkol (zachowaliśmy oryginalną pisownię).

Swoje oświadczenie postanowił wystosować również Adam Konkol, który odniósł się do podnoszonych zarzutów, że w bazie ZAiKS jako współautorka piosenek Łez (w tym również "Agnieszka już dawno") wpisana jest Anna Wyszkoni.

"Ania opuściła zespół Łzy osiem lat temu zaznaczając podczas rozstania, że 'nie po to rozpoczynam karierę solową, by wykonywać piosenki zespołu Łzy'. Jakiś czas dotrzymywała słowa, z czasem jednak zaczęła grać nasze piosenki na swoich koncertach, później na telewizyjnych imprezach w tym na każdym sylwestrze telewizyjnym oraz w niektórych programach tv" - przypomina lider grupy Łzy.

"Gdy ponad 20 lat temu zakładałem zespół Łzy i 'zatrudniłem' w nim Anię, nie pisałem piosenek takich jak 'Agnieszka' czy 'Narcyz' dla 'Niej', tylko dla zespołu Łzy, w którym nadal gram. Ania jako wokalistka nie napisała ani jednej nuty i ani jednego słowa do wyżej wymienionych piosenek. Pomimo tego wtedy jako nastolatkowie, dzieliliśmy się wszystkim z racji 'obecności' w zespole, łącznie z prawami autorskimi do wszystkich piosenek, niezależnie od tego kto był autorem muzyki i tekstu. To i tak jest bez znaczenia ponieważ dziś nawet mój sąsiad, bez mojej zgody może wykonywać 'Agnieszkę', więc prawnie, Ania również" - zauważa Adam Konkol.

Gitarzysta stwierdził, że czuje się w pewien sposób "okradany". "Może gdyby zespół Łzy nie istniał, było by to ok, ale w tej chwili czuje się jak sparaliżowana osoba, którą na jego oczach złodziej regularnie okrada!" - denerwuje się Konkol.

Lider Łez wziął w obronę swoją żonę, której emocje "po prostu wzięły górę", jednak popiera każde jej słowo.

"Mam dosyć 'przepychanek', ale uważam, że skoro Ania postanowiła rozpocząć solową karierę, to powinna z godnością rozstać się z naszym repertuarem, a już na pewno z piosenkami, do których nie napisała nawet jednej nuty. Przecież 'pieniądze to nie wszystko'" - kończy Adam Konkol w swoim oświadczeniu.



