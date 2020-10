Accept: Sprawdź pierwszy singel "The Undertaker" z nowej płyty "Too Mean to Die"

Jak brzmieć będzie nowy album Accept? Legendarna formacja z Niemiec podzieliła się z fanami singlem "The Undertaker".

Wolf Hoffmann (Accept) w akcji /Gonzales Photo/Terje Dokken/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Jak przekonuje Wolf Hoffmann, gitarzysta niemiecko-amerykańskiego Accept, "The Undertaker" to jedna z najbardziej chwytliwych i ujmujących kompozycji, które znajdziemy na "Too Mean To Die", nowym longplayu podopiecznych Nuclear Blast Records.



Reklama

Następca "The Rise Of Chaos" (2017 r.) będzie mieć swą premierę 15 stycznia 2021 roku i będzie pierwszym albumem Accept bez udziału basisty Petera Baltesa, którego w 2019 roku zastąpił Martin Motnik.



Do singla "The Undertaker" powstał teledysk, który - jak czytamy - nakręcono w opuszczonym zamku w Polsce oraz na terenie starego cmentarza w Nashville w stanie Tennessee.



Zobacz wideoklip "The Undertaker" weteranów heavy metalu z Accept:

Clip Accept The Undertaker