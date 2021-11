Abyssus z albumem "Death Revival". Kiedy premiera?

"Death Revival", pierwszy od siedmiu lat album ateńskiego Abyssus, wyda indyjska Transcending Obscurity Records. Premierę zaplanowano na 21 stycznia 2022 roku. Materiał będzie dostępny w edycji CD (digipack), cyfrowo, na winylu oraz jako specjalny boks.

Okładkę drugiej płyty Greków zaprojektował słynny niemiecki artysta Andreas Marschall, którego prace zdobią nagrania m.in. Immolation, Obituary, Kreator i Kinga Diamonda.



Nowego albumu Abyssus nie powinni przegapić przede wszystkim miłośnicy klasycznego death metalu z przełomu lat 80. i 90., ze szczególnym uwzględnieniem takich nazw jak Obituary, Master, Bolt Thrower czy Death.

Dowodów potwierdzających ten trop możecie poszukać oglądając teledysk do nowego utworu "Uncertain Future":

Wideo ABYSSUS (Greece) - Uncertain Future OFFICIAL VIDEO (Death Metal) Transcending Obscurity Records

Na płycie "Death Revival" usłyszymy siedem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Metal Of Death"

2. "The Ten Commandments"

3. "Uncertain Future"

4. "The Beast Within"

5. "Genocide"

6. "The Witch"

7. "When Wolves Are Out To Hunt".