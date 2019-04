ABBA: nowa muzyka ukaże się przed końcem 2019 roku

Bjorn Ulvaeus - wokalista i współzałożyciel zespołu ABBA - zdradził, że zapowiadana od dawna nowa muzyka zespołu ukaże się jesienią 2019 roku.

ABBA przed końcem 2019 roku zaprezentuje fanom swoja nową muzyką /RB/Redferns /Getty Images

Dwie nowe piosenki zespołu ABBA miały trafić do fanów przed Bożym Narodzeniem 2018 roku, ich premiera został jednak przełożona.



Jak oznajmił teraz członek zespołu - Bjorn Ulvaeus, nowa muzyka trafi do publiczności jeszcze przed końcem 2019 roku.



Zespół ABBA w 2018 roku ogłosił, że po ponad 35 latach od ostatniego wejścia do studia nagra nowe utwory. Zdradzono też ich tytuły: "I Still Have Faith In You" oraz "Don't Shut Me Down".



Ulvaeus zasugerował teraz, że pomimo opóźnień, naprawdę warto czekać na tę muzykę.



"Jeden z nich jest bardziej popowy, taneczny" – tak o nowej muzyce mówił artysta. "Drugi jest bardziej ponadczasowy, bardziej refleksyjny, to wszystko, co powiem. To jest taki nordycki smutek, który jest jednocześnie radosny. Myślę, że ta żywiołowa jakość obu pań (Agnethy Faltskog i Anni-Frid Lyngstad – przyp. red.), które razem śpiewają sprawia, że najsmutniejsza piosenka trochę podnosi na duchu”.

Przypomnijmy, że członkowie zespołu spotkali się w 2018 roku z powodu projektu zatytułowanego "Virtual Abba". Pomysłodawcą jest twórca "Idola" Simon Fuller, a chodzi o to, by ABBA w formie wirtualnej wyruszyła w trasę koncertową.

"Decyzja, by wyruszyć w trasę z awatarami Abby, okazuje się mieć niespodziewane konsekwencje" - napisali członkowie grupy w swoim oświadczeniu.

"Uznaliśmy, że po 35 latach wejście wspólnie do studia będzie dla nas przyjemnością. Poczuliśmy się, jakby czas stanął w miejscu, a my byliśmy tylko na krótkich wakacjach. Posunęliśmy się w latach, ale piosenka jest ciągle młoda" - dodali muzycy.

Kwartet ze Sztokholmu reaktywował się w czerwcu 2016 roku na jeden krótki występ w swoim rodzinnym mieście, z okazji 50-lecia konkursu Eurowizji. Szwedzka grupa działała w latach 1972 – 1982 i wylansowała wiele przebojów, m.in: "Waterloo", "SOS", "Fernando", "Dancing Queen", "Money" czy "Mamma Mia".



W skład zespołu wchodzą: Agnetha Faltskog, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus. Prywatnie tworzyli oni dwa małżeństwa, które jednak zakończyły się rozwodami.



Zdjęcie Męska cześć zespołu ABBA: Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus / Samir Hussein/WireImage / Getty Images