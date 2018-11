6ix9ine aresztowany. Poważne zarzuty wobec rapera

Jak donosi TMZ.com Tekashi 6ix9ine została aresztowany w niedzielę 18 listopada przez agentów federalnych. Postawiono mu zarzuty wyłudzenia oraz posiadania broni.

6ix9ine trafi do więzienia? /Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock; / East News

Według serwisu zatrzymanie rapera było zorganizowaną akcją przeprowadzoną przez ATP (Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych), nowojorska policję oraz Homeland (Departament Bezpieczństwa Krajowego).

Reklama

Oprócz 6ix9ine'a (Daniel Hernandez) aresztowany został jego były menedżer Shootie (Kifano Jordan) oraz dwie inne osoby.

Przypomnijmy, że kilka dni temu 22-letni gwiazdor poinformował o zwolnieniu wszystkich współpracowników, w tym menedżera, oskarżając ich o oszustwa i kradzież jego pieniędzy.

Obecnie raper odbywa karę w zawieszeniu za kilka innych przestępstw, w tym za seks z nieletnią. Wyrok w tej sprawie usłyszał pod koniec października tego roku. Dodatkowo 6ix9ine'a ukarano 1000 godzin prac społecznych (nie wpisano go jednak do rejestru przestępców seksualnych). Wszystko wskazuje na to, że w związku z kolejnym aresztowaniem i złamaniem okresu próbnego, gwiazdor trafi do więzienia.



23 listopada ma ukazać się nowy album rapera "Dummy Boy". Na razie nie wiadomo, czy problemy z prawem twórcy wpłyną na premierę wydawnictwa.