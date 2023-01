5 lat temu odeszła Dolores O'Riordan. Nawet polski prezydent opłakiwał wokalistkę The Cranberries

Dolores ma na koncie udział w licznych artystycznych projektach, m. in. współpracowała z Jah Wobble'em, Zucchero, duetem Jam & Spoon i kompozytorem muzyki filmowej Angelo Badalamentim ("Evilenko" - użyczyła swego głosu do kilku utworów, w tym do głównego "Angels Go The Heaven"), jej wersja "Ave Maria" znalazła się na płycie "The Passion of the Christ: Songs Inspired By", tę kompozycje wykonała także w duecie z włoskim tenorem Luciano Pavarottim.

Poza występami w macierzystej formacji i działalnością solową Dolores współtworzyła też zespół D.A.R.K. Razem z nią współtworzyli go Ole Koretsky i Andy Rourke, były basista The Smiths.

Liderka The Cranberries ma na koncie także epizod filmowy - zagrała w obrazie "Klik: I robisz, co chcesz" (zaśpiewała tam na weselu alternatywną wersję przeboju "Linger").

W lipcu 1994 r. poślubiła Dona Martina, byłego koncertowego menedżera Duran Duran. Mają trójkę dzieci: Taylora Baxtera (ur. 1997), Molly Leigh (ur. 2001) i Dakotę Rain (ur. 2005). Dolores i Martin rozstali się w 2014 r.

