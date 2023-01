Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia ( posłuchaj! ). Na jej koncerty przybywają tysiące nastolatków, a w social mediach śledzi ją ponad 1,3 miliona osób! Wokalistka, po swoim zwycięstwie w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior (zobacz!), szybko zyskała wielu wiernych fanów.

Piosenkarka jest uwielbiana i bierze udział w wielu projektach. W dniu 18. urodzin Roxie (11 stycznia) ruszył pre-order jej najnowszego krążka, poznaliśmy też nowy singel "Ciche szepty" ( posłuchaj! ).

Roksana Węgiel ma chłopaka. Pokazała go na Instagramie!

Podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi jeden z fanów Roxie spytał wprost: "Szukasz męża?".

Na to Roksana odpowiedziała: "Już znalazłam" zamieszczając zdjęcie pod choinką. Na fotografii zadbała o anonimowość swojego partnera przycinając zdjęcie tak, by nie było widać jego twarzy.

Na fotografii było jednak widać buty chłopaka, a wprawne oczy obserwatorów zwróciły uwagę na to, do kogo mogą należeć. Na tej podstawie internauci szybko orzekli, że wybrankiem Roxie jest 26-letni Kevin Mglej (twórca piosenek dla m.in. Roksany Węgiel, Julii Żugaj , Viki Gabor i Justyny Steczkowskiej ). To właśnie w jego towarzystwie i wokalisty Jeremiego Sikorskiego nastoletnia gwiazda spędzała pierwszy dzień 2023 roku.

Kevin Mglej odpowiada fanom Roksany Węgiel

Jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem, że to właśnie on jest nowym ukochanym Roxie Węgiel, Kevin Mglej odpowiedział w mediach społecznościowych na pytania swoich fanów.



"Nie mam i nie miałem żony, żadna sobie nie zasłużyła. Mam syna i jest absolutnym kotem. Najlepszy gość na świecie" - ujawnił wówczas.



W jednym z wcześniejszych wpisów z połowy grudnia (świętował wtedy swoje 26. urodziny) napisał tak: "Mam wspaniałą dziewczynę (czy tam partnerkę, bo poważniej brzmi), cudownych przyjaciół i... pierwszą złotą płytę".



Jeszcze w 2020 r. Mglej był narzeczonym aktorki Malwiny Dubowskiej (to właśnie z nią ma wspomnianego syna Williama). 24-latka ma w dorobku role w kilkunastu serialach (m.in. "Papiery na szczęście", "W rytmie serca" czy "Pułapka"). Największą rozpoznawalność dała jej rola Nieradki w serialu "Korona królów. Jagiellonowie". Pojawiła się też w obsadzie pokazywanego na Netflixie horroru "Ostatnia wieczerza".



