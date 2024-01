Jak już informowaliśmy, w tym roku TVP zdecydowała, że polskiego reprezentanta na Konkurs Piosenki Eurowizji wybierze wewnętrzna komisja. Chętni mogą zgłaszać swoje piosenki do 2 lutego do godz. 22. Później komisja składająca się z 5 członków i Sekretarza Komisji Konkursowej wybierze reprezentanta oraz piosenkę. Jaka będzie skala głosów? Każdy w komisji może zagłosować wybierając notę od 1 do 10 (ocena najlepsza). Kto zasiada w komisji, dowiemy się dopiero po ogłoszeniu zwycięzcy preselekcji.

Eurowizja 2024. TVP wybierze polskiego reprezentanta

Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Edyta Górniak, Luna, Jan Górka, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz i Natasza Urbańska.

Niespodziewanie do tego grona dołączyła Małgorzata Markiewicz . 37-letnia wokalistka zgłosiła piosenkę "World Can Wait" ( sprawdź! ).

Pomysł stworzenia eurowizyjnego utworu zrodził się spontanicznie w styczniu ubiegłego roku podczas spotkania dwojga przyjaciół - Małgorzaty Markiewicz i Alberta Stensena. To kompozytor, producent muzyczny, kornecista, wywodzący się z szeroko rozumianej alternatywy, autor muzyki do filmów i sztuk teatralnych, którego specjalnością są niebanalne połączenia muzyczne takich gatunków jak: free jazz, ambient, muzyka ludowa, ilustracyjna ze współczesnymi koncepcjami klasycznymi.

Małgorzata Markiewicz WORLD CAN WAIT

Małgorzata Markiewicz: Piosenka "World Can Wait" na Eurowizję

Wspólna praca nad "World Can Wait" rozpoczęła się w grudniu 2023, kiedy Stensen przedstawił szkic utworu, po czym razem z wokalistką dopracowali warstwę melodyczną. Gotowa kompozycja stała się kanwą do napisania tekstu. To zadanie zostało powierzone Izabelli Krzemińskiej (psycholog, ekspert od sztucznej inteligencji), z którą Małgorzata współpracowała już wcześniej, przy autorskiej, debiutanckiej płycie "Bring The Light" z 2020 r.

"Słowa napisane przez Izę Krzemińską do muzyki malują obraz świata, w którym chaos i spokój współistnieją, tworząc życiową harmonię. To poetycka podróż przez kontrasty życia, w której centrum jest przesłanie o łączności, zrozumieniu i współodczuwaniu. 'World Can Wait' przypomina nam, że w świecie pełnym podziałów, to właśnie emocje i wspólne doświadczenia łączą nas jako ludzkość. Piosenka staje się mostem, który łączy serca i umysły, przekraczając barierę języka i kultury. Jest to tym bardziej ważne, że w dzisiejszym zatłoczonym świecie łatwo jest poczuć się zagubionym i odizolowanym" - czytamy.

Zdjęcie Małgorzata Markiewicz w 2007 r. / Mariusz Grzelak/Agencja SE / East News

Kim jest Małgorzata Markiewicz?

Szeroka publiczność poznała ją jako 13-latkę w telewizyjnej "Szansie na sukces" w 1999 r. W programie zrobiła furorę własną wersją "Listu do matki" Violetty Villas ( sprawdź! ), co dało jej udział w finałowym koncercie w Sali Kongresowej. To zwycięstwo otworzyło jej drogę do Koncertu Debiutów XXXV Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pobiła wtedy rekord najmłodszego uczestnika festiwalu w całej jego historii. Zdobyła wówczas nagrodę radiowej Jedynki, którą wręczył jej Ryszard Rynkowski.

We wrześniu 2000 roku młodziutka wokalistka przeprowadza się do Warszawy, gdzie kontynuowała edukację muzyczną i pobierała lekcje emisji głosu. Miesiąc później wyleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie m.in. z Hanką Bielicką koncertowała przez dwa tygodnie. W kolejnych latach zbierała wyróżnienia i nagrody na różnych festiwalach i przeglądach piosenki, także zagranicznych.

Małgosia Markiewicz - List do Matki

Przypomniała się w 2005 r., kiedy to w składzie niezwykle popularnego oratorium "Tu es Petrus" Piotra Rubika zastąpiła Olgę Szomańską. Kompozytor zaprosił ją do współpracy przy kolejnym oratorium, zamykającym tryptyk "Psałterzu wrześniowym". Do promocji tego wydawnictwa wybrano "Psalm dla ciebie", który Małgorzata Markiewicz śpiewała w duecie z Januszem Radkiem.

Piotr Rubik Psalm dla Ciebie

Za "Psałterz wrześniowy" otrzymała diamentową płytę i statuetki za najlepiej sprzedający się album roku na festiwalach Top Trendy w Sopocie i Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu podczas koncertu "Super Jedynek" oraz nagrodę publiczności za najciekawszy występ wieczoru zarówno w Opolu jak i Sopocie. Wspomniany "Psalm dla ciebie" został m.in. przebojem roku 2007 radia RMF FM.

Wokalistka ma na koncie współpracę z muzykami związanymi głównie ze sceną jazzową, m.in. Adamem Sztabą, Andrzejem Jagodzińskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Grzechem Piotrowskim, Robertem Majewskim, Jerzym Małkiem i Zbigniewem Górnym. Koncertowała też z projektem "Tribute to Sting".

W 2019 roku Markiewicz przypomniała o sobie po raz kolejny. Tym razem za sprawy piosenki "Niebywałe" , zapowiadającej jej długo wyczekiwany, debiutancki album. Płyta była zapowiadana jako otwarcie nowego rozdziału w karierze wokalistki, która występuje również w roli kompozytorki, autorki tekstów oraz instrumentalistki. Obecna jej twórczość to połączenie soulu, jazzu, indie popu i szeroko rozumianej alternatywy.

W 2020 r. wokalistka postanowiła spróbować kolejny raz zaistnieć w mediach. Tym razem w nowym programie Polsatu "The Four. Bitwa o sławę" przed jurorami zdecydowała się wykonać "Piosenkę księżycową" Varius Manx.

"To była bardzo wzruszająca podróż, ale jak otrząsnąłem się w połowie piosenki i przestałem robić głupią minę, to zadałem sobie pytanie, czy ty potrafisz być łobuzem, bo oni [mistrzowie] są łobuzerscy" - stwierdził Kuba Badach.



Decyzją składu jury Markiewicz mogła stanąć do bitwy z jednym z mistrzów, a padło na Samiego Harba. Do pojedynku wokalista wybrał utwór Lewisa Capaldiego "Someone You Loved". Markiewicz natomiast zdecydowała się na "Pamięć", piosenkę z musicalu "Koty".



Ostatecznie publiczność zdecydowała, że uczestniczka nie powinna jednak usiąść na krześle mistrza i w ten sposób zakończyła się jej przygoda z show Polsatu.